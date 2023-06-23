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    • ⚡️ «Реал» купит Мбаппе этим летом за рекордную сумму для мирового футбола

    ⚡️ «Реал» купит Мбаппе этим летом за рекордную сумму для мирового футбола

    «Реал» близок к приобретению нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Договоренность о переходе уже достигнута на уровне президента мадридского клуба Флорентино Переса и эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани.

    Сумма трансфера составит 200 миллионов евро + 50 миллионов бонусами. Общая стоимость сделки станет рекордной для мирового футбола.

    • Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ», истекающий в 2024 году.
    • Индивидуальная статистика форварда: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
    • Сейчас трансферный рекорд принадлежит парижанам, купившим в 2017 году Неймара за 222 миллиона евро.

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    Источник: PSG Community

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