⚡️ «Реал» купит Мбаппе этим летом за рекордную сумму для мирового футбола

«Реал» близок к приобретению нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Договоренность о переходе уже достигнута на уровне президента мадридского клуба Флорентино Переса и эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани.

Сумма трансфера составит 200 миллионов евро + 50 миллионов бонусами. Общая стоимость сделки станет рекордной для мирового футбола.