⚡️ «Реал» купит Мбаппе этим летом за рекордную сумму для мирового футбола

«Реал» близок к приобретению нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Договоренность о переходе уже достигнута на уровне президента мадридского клуба Флорентино Переса и эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани.
Сумма трансфера составит 200 миллионов евро + 50 миллионов бонусами. Общая стоимость сделки станет рекордной для мирового футбола.
- Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ», истекающий в 2024 году.
- Индивидуальная статистика форварда: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
- Сейчас трансферный рекорд принадлежит парижанам, купившим в 2017 году Неймара за 222 миллиона евро.
Источник: PSG Community