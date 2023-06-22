«Роснефть» будет спонсировать клуб Первой лиги

У тульского «Арсенала» в скором времени появится новый спонсор.

Вместо «Ростеха» клуб будет спонсировать «Роснефть». Соответствующая договоренность была достигнута губернатором Тульской области Алексеем Дюминым во время Петербургского международного экономического форума.

Бюджет «Арсенала» в новом сезоне составит 400+ миллионов рублей.