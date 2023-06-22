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    «Роснефть» будет спонсировать клуб Первой лиги

    У тульского «Арсенала» в скором времени появится новый спонсор.

    Вместо «Ростеха» клуб будет спонсировать «Роснефть». Соответствующая договоренность была достигнута губернатором Тульской области Алексеем Дюминым во время Петербургского международного экономического форума.

    Бюджет «Арсенала» в новом сезоне составит 400+ миллионов рублей.

    • «Ростех» решил спонсировать «Балтику», вышедшую в РПЛ.
    • «Арсенал» финишировал на 13-м месте в Первой лиге в сезоне-2022/23.
    • Ранее «Роснефть» уже была спонсором тульского клуба.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20571

      Cleaner 1 час назад

      А я уж на Спартака подумал...)))

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