«Роснефть» будет спонсировать клуб Первой лиги

У тульского «Арсенала» в скором времени появится новый спонсор.
Вместо «Ростеха» клуб будет спонсировать «Роснефть». Соответствующая договоренность была достигнута губернатором Тульской области Алексеем Дюминым во время Петербургского международного экономического форума.
Бюджет «Арсенала» в новом сезоне составит 400+ миллионов рублей.
- «Ростех» решил спонсировать «Балтику», вышедшую в РПЛ.
- «Арсенал» финишировал на 13-м месте в Первой лиге в сезоне-2022/23.
- Ранее «Роснефть» уже была спонсором тульского клуба.
Источник: Metaratings