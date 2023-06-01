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    • Тульский «Арсенал» лишился главного спонсора: он решил сотрудничать с «Балтикой»

    Тульский «Арсенал» лишился главного спонсора: он решил сотрудничать с «Балтикой»

    Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил прекращение спонсирования «Арсенала» из Тулы.

    – Какая ситуация с тульским «Арсеналом»?

    – Они вышли из Премьер-лиги. Для нас важен бренд, мы его ценим высоко и хотим, чтобы нашу эмблему носили команды, которые играют в РПЛ.

    – Как вы оцените годы сотрудничества с «Арсеналом»?

    – Мы не влияли на внутреннюю политику клуба. Мы финансировали, но не были генеральными и единственными спонсорами, там были и другие компании, которые принимали участие в финансировании клуба. Самим управлением клуба мы не занимались.

    – Почему выбрали именно Калининградскую область и «Балтику» для спонсорской поддержки?

    – Первая причина в том, что одно из крупнейших предприятий Калининградской области – наш «Калининградский янтарный комбинат», там работает больше 1000 человек.

    Вторая: «Балтика» – подающий надежды клуб, который вышел в РПЛ и неплохо играет. Мы и решили поддержать. Тем более мы больше не работаем с тульским «Арсеналом».

    – Какой объем спонсорского финансирования «Балтики»?

    – Обеспечим всем, чтобы клуб играл, развивался. У нас есть еще и авиакомпания Red Wings. Она будет осуществлять перевозки в качестве спонсора. Все посчитаем: содержание команды, оплата трансферов.

    – Что входит в спонсорский контракт?

    – Название «Ростех-Арена» и размещение на груди у футболистов на форме названия и логотипа, потому что «Ростех» становится генеральным спонсором.

    • «Балтика» вышла в РПЛ впервые за 25 лет.
    • «Арсенал» идет на 12-м месте в Первой лиге.
    • В клубе задержки по зарплате достигли 3,5 месяцев.

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    Источник: Sports.ru

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    01.06.2023 23:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1560

      balam 6 часов назад

      а что скажет товарищ Дюмин

      0
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      Рейтинг: +101623

      zigbert 21 час назад

      Переориентировались. Трудно будет Арсеналу без хорошего спонсора. А ведь одно время команда была крепким середняком в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +2654

      пряник929 23 часа назад

      Арсеналу надо играть и выигрывать, а не просирать бюджет, профессионалы должны зарабатывать, а не сидеть на шее

      0
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      Рейтинг: +1971

      Suvorov51 2 июня, 00:55

      Вот на этом и закончился тульский футбол, теперь нужно искать нового спонсора, а главное сменить все руководство, все начинать с ноля, жаль такой хороший стадион да и команда была не плохая

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