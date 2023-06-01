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  • Тульский «Арсенал» лишился главного спонсора: он решил сотрудничать с «Балтикой»

Тульский «Арсенал» лишился главного спонсора: он решил сотрудничать с «Балтикой»

1 июня 2023, 23:23
3

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил прекращение спонсирования «Арсенала» из Тулы.

– Какая ситуация с тульским «Арсеналом»?

– Они вышли из Премьер-лиги. Для нас важен бренд, мы его ценим высоко и хотим, чтобы нашу эмблему носили команды, которые играют в РПЛ.

– Как вы оцените годы сотрудничества с «Арсеналом»?

– Мы не влияли на внутреннюю политику клуба. Мы финансировали, но не были генеральными и единственными спонсорами, там были и другие компании, которые принимали участие в финансировании клуба. Самим управлением клуба мы не занимались.

– Почему выбрали именно Калининградскую область и «Балтику» для спонсорской поддержки?

– Первая причина в том, что одно из крупнейших предприятий Калининградской области – наш «Калининградский янтарный комбинат», там работает больше 1000 человек.

Вторая: «Балтика» – подающий надежды клуб, который вышел в РПЛ и неплохо играет. Мы и решили поддержать. Тем более мы больше не работаем с тульским «Арсеналом».

– Какой объем спонсорского финансирования «Балтики»?

– Обеспечим всем, чтобы клуб играл, развивался. У нас есть еще и авиакомпания Red Wings. Она будет осуществлять перевозки в качестве спонсора. Все посчитаем: содержание команды, оплата трансферов.

– Что входит в спонсорский контракт?

– Название «Ростех-Арена» и размещение на груди у футболистов на форме названия и логотипа, потому что «Ростех» становится генеральным спонсором.

  • «Балтика» вышла в РПЛ впервые за 25 лет.
  • «Арсенал» идет на 12-м месте в Первой лиге.
  • В клубе задержки по зарплате достигли 3,5 месяцев.

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Источник: Sports.ru
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Арсенал Балтика
Комментарии (3)
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пряник929
1685700395
Арсеналу надо играть и выигрывать, а не просирать бюджет, профессионалы должны зарабатывать, а не сидеть на шее
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zigbert
1685709567
Переориентировались. Трудно будет Арсеналу без хорошего спонсора. А ведь одно время команда была крепким середняком в РПЛ.
Ответить
balam
1685762258
а что скажет товарищ Дюмин
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