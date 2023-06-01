Тульский «Арсенал» лишился главного спонсора: он решил сотрудничать с «Балтикой»

а что скажет товарищ Дюмин
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил прекращение спонсирования «Арсенала» из Тулы.
– Какая ситуация с тульским «Арсеналом»?
– Они вышли из Премьер-лиги. Для нас важен бренд, мы его ценим высоко и хотим, чтобы нашу эмблему носили команды, которые играют в РПЛ.
– Как вы оцените годы сотрудничества с «Арсеналом»?
– Мы не влияли на внутреннюю политику клуба. Мы финансировали, но не были генеральными и единственными спонсорами, там были и другие компании, которые принимали участие в финансировании клуба. Самим управлением клуба мы не занимались.
– Почему выбрали именно Калининградскую область и «Балтику» для спонсорской поддержки?
– Первая причина в том, что одно из крупнейших предприятий Калининградской области – наш «Калининградский янтарный комбинат», там работает больше 1000 человек.
Вторая: «Балтика» – подающий надежды клуб, который вышел в РПЛ и неплохо играет. Мы и решили поддержать. Тем более мы больше не работаем с тульским «Арсеналом».
– Какой объем спонсорского финансирования «Балтики»?
– Обеспечим всем, чтобы клуб играл, развивался. У нас есть еще и авиакомпания Red Wings. Она будет осуществлять перевозки в качестве спонсора. Все посчитаем: содержание команды, оплата трансферов.
– Что входит в спонсорский контракт?
– Название «Ростех-Арена» и размещение на груди у футболистов на форме названия и логотипа, потому что «Ростех» становится генеральным спонсором.
- «Балтика» вышла в РПЛ впервые за 25 лет.
- «Арсенал» идет на 12-м месте в Первой лиге.
- В клубе задержки по зарплате достигли 3,5 месяцев.