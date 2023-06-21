Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться

Нападающий «ПСЖ» Неймар хотел бы вернуться в «Барселону». Он уже сообщил об этом каталонцам.

Главный тренер «Барсы» Хави не считает Неймара трансфером первой необходимости. Сначала он хочет укрепить другие позиции.

С финансово точки зрения «Барселона» может позволить себе только аренду бразильца. Кроме того, игроку придется пойти на понижение зарплаты, и он готов.