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    Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться

    Нападающий «ПСЖ» Неймар хотел бы вернуться в «Барселону». Он уже сообщил об этом каталонцам.

    Главный тренер «Барсы» Хави не считает Неймара трансфером первой необходимости. Сначала он хочет укрепить другие позиции.

    С финансово точки зрения «Барселона» может позволить себе только аренду бразильца. Кроме того, игроку придется пойти на понижение зарплаты, и он готов.

    • Также Неймаром интересуются в Саудовской Аравии.
    • Неймар не играет с 19 февраля из-за операции на связках голеностопа.
    • В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

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    Источник: Sport.es

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    21.06.2023 22:46
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