Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться

Нападающий «ПСЖ» Неймар хотел бы вернуться в «Барселону». Он уже сообщил об этом каталонцам.
Главный тренер «Барсы» Хави не считает Неймара трансфером первой необходимости. Сначала он хочет укрепить другие позиции.
С финансово точки зрения «Барселона» может позволить себе только аренду бразильца. Кроме того, игроку придется пойти на понижение зарплаты, и он готов.
- Также Неймаром интересуются в Саудовской Аравии.
- Неймар не играет с 19 февраля из-за операции на связках голеностопа.
- В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.
Источник: Sport.es