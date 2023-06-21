Канте в след за Бензема перешел в «Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» объявил о переходе полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.

32-летний француз подписал контракт до 2027 года. Он будет зарабатывать 25 миллионов евро за сезон.

Кроме того, игрок получит прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав.