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    Канте в след за Бензема перешел в «Аль-Иттихад»

    «Аль-Иттихад» объявил о переходе полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.

    32-летний француз подписал контракт до 2027 года. Он будет зарабатывать 25 миллионов евро за сезон.

    Кроме того, игрок получит прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав.

    • Канте выступал за «Челси» с 2016 года.
    • Он выиграл в лондонском клубе АПЛ и Лигу чемпионов.
    • «Аль-Иттихад» ранее подписал Карима Бензема.

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    Источник: твиттер «Аль-Иттихада»

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    Сегодня, 03:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4920

      fakeid 19 минут назад

      лига всё интересней и интересней. есть подозрение, что, пока почти все европейские лиги (кроме, буквально, италии) из-за санкций недоступны для просмотра, - матч тв заключит контракт на показ саудовской лиги, и будем мы осенними вечерами смотреть на стареющих европейских звёзд в странных футболках.

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