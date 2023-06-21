Канте в след за Бензема перешел в «Аль-Иттихад»

лига всё интересней и интересней. есть подозрение, что, пока почти все европейские лиги (кроме, буквально, италии) из-за санкций недоступны для просмотра, - матч тв заключит контракт на показ саудовской лиги, и будем мы осенними вечерами смотреть на стареющих европейских звёзд в странных футболках.
«Аль-Иттихад» объявил о переходе полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.
32-летний француз подписал контракт до 2027 года. Он будет зарабатывать 25 миллионов евро за сезон.
Кроме того, игрок получит прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав.
- Канте выступал за «Челси» с 2016 года.
- Он выиграл в лондонском клубе АПЛ и Лигу чемпионов.
- «Аль-Иттихад» ранее подписал Карима Бензема.