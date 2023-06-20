Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Широков: «В России не будет ни одного вида спорта, если убрать государственные деньги»

    Широков: «В России не будет ни одного вида спорта, если убрать государственные деньги»

    Экс-игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о государственном финансировании в российском футболе.

    «Если убрать государственные деньги, не будет ни одного вида спорта в стране. Вопрос в том, на какие цели деньги выделяются, как их расходовать», – сказал Широков.

    • Широков в «Сатурне» с этого года.
    • Больше всего матчей в карьере Широков провел за «Зенит».
    • На счету Широкова 56 матчей за сборную России, 13 голов.

    Новости по теме
    Широков назвал игрока «Спартака», который соответствует уровню «Зенита» 1
    Широков рассказал, кто сильнее – Соболев или Кассьерра 13
    Широков: «Когда Россия победит в СВО, мы должны диктовать свои условия международным организациям» 18
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:24
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18676

      NewLife 6 минут назад

      Если заткнуть широкова и рб спорт в бомбардире будет меньше глупостей и вранья.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20497

      Cleaner 34 минуты назад

      ОТМАЗАННЫЙ Широков, мы помним, как ты пинал ногами лежащего на поле судью...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15199

      Алексей З 50 минут назад

      К сожалению , но в России ( не только в футболе ) все предрасположены к ХАЛЯВЕ.
      Уж игровые виды спорта способны ( при желании ) зарабатывать и окупать свои траты , но....
      Главное это - "НО". В освоении госденег участвует очень много людей , госчиновников в том числе , поэтому никто не хочет менять "правила игры". Всех всё устраивает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1636

      Болотоход 1 час назад

      бзянита точно бы не было в рпл,болтались бы как в старые добрые времена по пердивам.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 