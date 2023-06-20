Широков: «В России не будет ни одного вида спорта, если убрать государственные деньги»

Если заткнуть широкова и рб спорт в бомбардире будет меньше глупостей и вранья.
Экс-игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о государственном финансировании в российском футболе.
«Если убрать государственные деньги, не будет ни одного вида спорта в стране. Вопрос в том, на какие цели деньги выделяются, как их расходовать», – сказал Широков.
- Широков в «Сатурне» с этого года.
- Больше всего матчей в карьере Широков провел за «Зенит».
- На счету Широкова 56 матчей за сборную России, 13 голов.