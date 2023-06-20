Широков: «В России не будет ни одного вида спорта, если убрать государственные деньги»

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о государственном финансировании в российском футболе.

«Если убрать государственные деньги, не будет ни одного вида спорта в стране. Вопрос в том, на какие цели деньги выделяются, как их расходовать», – сказал Широков.