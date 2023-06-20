Магкеев назвал игрока «Локомотива», над которым Дзюба не шутит

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о шутках от одноклубника Артема Дзюбы.

– Давай пример шутки Дзюбы в твой адрес.

– Как-то раз на тренировке мы с ним били по воротам. И я пробил прям сильно выше. Дзюба молчать не стал: «Кто агронома пустил на поле?». Было весело.

От Артема в этом плане достается всем, просто мало кто ему отвечает.

– Боятся?

– Да нет. Просто у нас молодая команда, а он опытный игрок. В такой ситуации это нормально.

Но вот, например, над Барой Дзюба особо не шутит. А я Артему спокойно отвечаю, подкалываю. Называю его старым дедом, который не бегает и не тренируется. У нас нет запретных тем.