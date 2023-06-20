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    • Магкеев назвал игрока «Локомотива», над которым Дзюба не шутит

    Магкеев назвал игрока «Локомотива», над которым Дзюба не шутит

    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о шутках от одноклубника Артема Дзюбы.

    – Давай пример шутки Дзюбы в твой адрес.

    – Как-то раз на тренировке мы с ним били по воротам. И я пробил прям сильно выше. Дзюба молчать не стал: «Кто агронома пустил на поле?». Было весело.

    От Артема в этом плане достается всем, просто мало кто ему отвечает.

    – Боятся?

    – Да нет. Просто у нас молодая команда, а он опытный игрок. В такой ситуации это нормально.

    Но вот, например, над Барой Дзюба особо не шутит. А я Артему спокойно отвечаю, подкалываю. Называю его старым дедом, который не бегает и не тренируется. У нас нет запретных тем.

    • Дзюба в «Локомотиве» с февраля.
    • Контракт действует еще год.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: Sport24

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