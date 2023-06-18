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    Тренер «Ариса»: «Делаем все, чтобы сохранить Кокорина»

    Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассчитывает на сохранение в команде нападающего Александра Кокорина.

    • «Фиорентина», которой принадлежит игрок, заинтересована в его уходе.
    • Речь идет либо о продаже игрока, либо о расторжении контракта.
    • В минувшем сезоне Кокорин провел в чемпионате Кипра 20 матчей, забил 9 голов, сделал 4 ассиста.

    «Решение еще нет. Думаю, все решится на следующей неделе. Всем занимается президент, но до меня лично ничего не доходило. Делаем все для того, чтобы оставить Александра в клубе, хотелось бы этого, но пока все еще в процессе переговоров. Мы же не просто так чемпионство выиграли», – сказал Шпилевский.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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