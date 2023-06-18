Тренер «Ариса»: «Делаем все, чтобы сохранить Кокорина»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассчитывает на сохранение в команде нападающего Александра Кокорина.

«Фиорентина», которой принадлежит игрок, заинтересована в его уходе.

Речь идет либо о продаже игрока, либо о расторжении контракта.

В минувшем сезоне Кокорин провел в чемпионате Кипра 20 матчей, забил 9 голов, сделал 4 ассиста.

«Решение еще нет. Думаю, все решится на следующей неделе. Всем занимается президент, но до меня лично ничего не доходило. Делаем все для того, чтобы оставить Александра в клубе, хотелось бы этого, но пока все еще в процессе переговоров. Мы же не просто так чемпионство выиграли», – сказал Шпилевский.