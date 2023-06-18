Модрич отказался от 200 миллионов в Саудовской Аравии

Полузащитник «Реала» Лука Модрич ответил отказом на предложение саудовского «Аль-Хиляля», сообщает твиттер Transfer News Live со ссылкой на инсайдера Джанлуку Ди Марцо.

Саудовцы предлагали Модричу контракт на три года с общей зарплатой 200 миллионов евро.