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    Модрич отказался от 200 миллионов в Саудовской Аравии

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич ответил отказом на предложение саудовского «Аль-Хиляля», сообщает твиттер Transfer News Live со ссылкой на инсайдера Джанлуку Ди Марцо.

    Саудовцы предлагали Модричу контракт на три года с общей зарплатой 200 миллионов евро.

    • Модричу 37 лет.
    • Через несколько дней он станет свободным агентом.
    • Игрок стоит 10 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14673

      playsh 57 минут назад

      Браво,Модрич,ты не просто один из лучших футболистов Мира,ты ещё и совершенно не алчный,как некто великий,уйдёшь из большого спорта на пике славы.

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