Модрич отказался от 200 миллионов в Саудовской Аравии

Браво,Модрич,ты не просто один из лучших футболистов Мира,ты ещё и совершенно не алчный,как некто великий,уйдёшь из большого спорта на пике славы.
Полузащитник «Реала» Лука Модрич ответил отказом на предложение саудовского «Аль-Хиляля», сообщает твиттер Transfer News Live со ссылкой на инсайдера Джанлуку Ди Марцо.
Саудовцы предлагали Модричу контракт на три года с общей зарплатой 200 миллионов евро.
- Модричу 37 лет.
- Через несколько дней он станет свободным агентом.
- Игрок стоит 10 миллионов евро.