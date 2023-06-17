Анчелотти недоволен работой «Реала» на трансферном рынке

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что руководство клуба не выполнило обещания.

Речь идет об усилении состава. 1 июня стороны обсуждали варианты на трансферном рынке. В частности, звучало имя Гарри Кейна, но форварда «Тоттенхэма» до сих пор не купили.

Итальянец опасается, что из-за перспективы подписать Килиана Мбаппе в 2024 году правление откажется выделять деньги на топ-нападающего этим летом.