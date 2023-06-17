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    Анчелотти недоволен работой «Реала» на трансферном рынке

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что руководство клуба не выполнило обещания.

    Речь идет об усилении состава. 1 июня стороны обсуждали варианты на трансферном рынке. В частности, звучало имя Гарри Кейна, но форварда «Тоттенхэма» до сих пор не купили.

    Итальянец опасается, что из-за перспективы подписать Килиана Мбаппе в 2024 году правление откажется выделять деньги на топ-нападающего этим летом.

    • «Реал» покинул Карим Бензема.
    • Клуб уже оформил переходы Джуда Беллингема и Франа Гарсии, а также вернул из аренды в «Милане» Браима Диаса.
    • Контракт Анчелотти с мадридцами действует до июня 2024-го. Его зовут в сборную Бразилии.

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    Источник: Relevo

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    Сегодня, 16:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14592

      Skull_Boy 2 часа назад

      Этот сезон будет не айс, но нап все равно нужен, но Кейн это как бомба в огороде и тем более он брит

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