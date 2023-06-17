Анчелотти недоволен работой «Реала» на трансферном рынке

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что руководство клуба не выполнило обещания.
Речь идет об усилении состава. 1 июня стороны обсуждали варианты на трансферном рынке. В частности, звучало имя Гарри Кейна, но форварда «Тоттенхэма» до сих пор не купили.
Итальянец опасается, что из-за перспективы подписать Килиана Мбаппе в 2024 году правление откажется выделять деньги на топ-нападающего этим летом.
- «Реал» покинул Карим Бензема.
- Клуб уже оформил переходы Джуда Беллингема и Франа Гарсии, а также вернул из аренды в «Милане» Браима Диаса.
- Контракт Анчелотти с мадридцами действует до июня 2024-го. Его зовут в сборную Бразилии.
Источник: Relevo