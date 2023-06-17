Аршавин останется в «Зените»: слухи о его уходе не подтвердились

Ну, как говаривал Миша К"..
Спартак, ....)
Где вы, промоутеры ненависти к лицам «Без Определённого Места Жительства» ?)
Андрей Аршавин не покинет пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
Накануне «РБ Спорт» сообщил, что 1 июля функционер уйдет с занимаемой должности.
Источник «Матч ТВ» назвал эту информацию недостоверной.
- 42-летний Аршавин – клубный воспитанник.
- Он занимается функционерской работой в клубе с 2019 года.
- Накануне Аршавин сыграл за «Зенит» в ретроматче.