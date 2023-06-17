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    • Аршавин останется в «Зените»: слухи о его уходе не подтвердились

    Аршавин останется в «Зените»: слухи о его уходе не подтвердились

    Андрей Аршавин не покинет пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

    Накануне «РБ Спорт» сообщил, что 1 июля функционер уйдет с занимаемой должности.

    Источник «Матч ТВ» назвал эту информацию недостоверной.

    • 42-летний Аршавин – клубный воспитанник.
    • Он занимается функционерской работой в клубе с 2019 года.
    • Накануне Аршавин сыграл за «Зенит» в ретроматче.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4683

      Эном айс 1 час назад

      Ну, как говаривал Миша К"..
      Спартак, ....)
      Где вы, промоутеры ненависти к лицам «Без Определённого Места Жительства» ?)

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