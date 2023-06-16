«Спартак» отказался от трансфера форварда сборной Колумбии

«Спартак» интересовался нападающим сборной Колумбии Альфредо Морелосом, который находится в статусе свободного агента.

По информации Metaratings, игрок был не против переехать в Россию, однако «Спартак» отказался от трансфера по решению спортивного департамента клуба.