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    • «Спартак» отказался от трансфера форварда сборной Колумбии

    «Спартак» отказался от трансфера форварда сборной Колумбии

    «Спартак» интересовался нападающим сборной Колумбии Альфредо Морелосом, который находится в статусе свободного агента.

    По информации Metaratings, игрок был не против переехать в Россию, однако «Спартак» отказался от трансфера по решению спортивного департамента клуба.

    • 31 мая Морелос стал свободным агентом.
    • Он провел 269 матчей за «Рейнджерс», забил 124 гола и отдал 58 ассистов.
    • На его счету 11 матчей за сборную Колумбии и 1 гол.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15100

      Алексей З 45 минут назад

      Ну как всегда.
      Сами придумывают и сами опровергают.
      Зато засветились на фоне Спартака.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +211

      odessakmv 50 минут назад

      % отката не удовлетворил

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