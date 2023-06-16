«Спартак» отказался от трансфера форварда сборной Колумбии

Ну как всегда.
Сами придумывают и сами опровергают.
Зато засветились на фоне Спартака.
«Спартак» интересовался нападающим сборной Колумбии Альфредо Морелосом, который находится в статусе свободного агента.
По информации Metaratings, игрок был не против переехать в Россию, однако «Спартак» отказался от трансфера по решению спортивного департамента клуба.
- 31 мая Морелос стал свободным агентом.
- Он провел 269 матчей за «Рейнджерс», забил 124 гола и отдал 58 ассистов.
- На его счету 11 матчей за сборную Колумбии и 1 гол.