Погребняк назвал топ-форварда, который похож на него

Экс-игрок сборной России Павел Погребняк высказался о форварде «Ман Сити» Эрлинге Холанде.
– Холанд заслужил «Золотой мяч»?
– Чистый наконечник, забил больше всех… А как же Мбаппе? Месси – тоже непонятно. Я не знаю, кому «Золотой мяч» дадут.
– Про Холанда после финала писали, что это футболист одного сезона. Мол, он перестал забивать.
– В «Дортмунде» он доказал, что не является футболистом одного сезона. Забивал, сколько хотел. Сейчас – тоже. Я уверен, что дальше он будет забивать больше 40 мячей за сезон.
– Павел Погребняк и Холанд похожи? Ну по стилю игры.
– Похожи, когда он неудачно мяч принимает. Он, конечно, более координированный. Это фантастические голы слету. Нет, Холанд – модернизированная версия меня.
- У Холанда в 53 матчах сезона 52 гола.
- Для него это был 1-й сезон в «Ман Сити».
- У клуба требл.
Источник: «КП»