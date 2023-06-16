Погребняк назвал топ-форварда, который похож на него

Экс-игрок сборной России Павел Погребняк высказался о форварде «Ман Сити» Эрлинге Холанде.

– Холанд заслужил «Золотой мяч»?

– Чистый наконечник, забил больше всех… А как же Мбаппе? Месси – тоже непонятно. Я не знаю, кому «Золотой мяч» дадут.

– Про Холанда после финала писали, что это футболист одного сезона. Мол, он перестал забивать.

– В «Дортмунде» он доказал, что не является футболистом одного сезона. Забивал, сколько хотел. Сейчас – тоже. Я уверен, что дальше он будет забивать больше 40 мячей за сезон.

– Павел Погребняк и Холанд похожи? Ну по стилю игры.

– Похожи, когда он неудачно мяч принимает. Он, конечно, более координированный. Это фантастические голы слету. Нет, Холанд – модернизированная версия меня.