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    Погребняк назвал топ-форварда, который похож на него

    Экс-игрок сборной России Павел Погребняк высказался о форварде «Ман Сити» Эрлинге Холанде.

    – Холанд заслужил «Золотой мяч»?

    – Чистый наконечник, забил больше всех… А как же Мбаппе? Месси – тоже непонятно. Я не знаю, кому «Золотой мяч» дадут.

    – Про Холанда после финала писали, что это футболист одного сезона. Мол, он перестал забивать.

    – В «Дортмунде» он доказал, что не является футболистом одного сезона. Забивал, сколько хотел. Сейчас – тоже. Я уверен, что дальше он будет забивать больше 40 мячей за сезон.

    – Павел Погребняк и Холанд похожи? Ну по стилю игры.

    – Похожи, когда он неудачно мяч принимает. Он, конечно, более координированный. Это фантастические голы слету. Нет, Холанд – модернизированная версия меня.

    • У Холанда в 53 матчах сезона 52 гола.
    • Для него это был 1-й сезон в «Ман Сити».
    • У клуба требл.

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    Источник: «КП»

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