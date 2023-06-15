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    Два клуба Бундеслиги включились в борьбу за Сперцяна

    «Фрайбург» и менхенгладбахская «Боруссия» активно следят за полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, сообщает «РБ Спорт».

    Скауты этих клубов посетят ближайшие матчи сборной Армении, чтобы вживую понаблюдать за игрой Сперцяна. Оба немецких клуба уже контактировали с окружением игрока.

    • Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 40 матчах.
    • Его контракт с «Краснодаром» истекает в 2026 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4321

      Иван Петров 1986 17 минут назад

      Да дома он будет сидеть. Захарян сидит и этот тоже.

      0
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      Рейтинг: +20346

      Cleaner 1 час назад

      Журналисты Захаряна в Челси продали, теперь за Сперцяна взялись! Ржу ни могу!...)))

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