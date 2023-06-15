Два клуба Бундеслиги включились в борьбу за Сперцяна

Да дома он будет сидеть. Захарян сидит и этот тоже.
«Фрайбург» и менхенгладбахская «Боруссия» активно следят за полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, сообщает «РБ Спорт».
Скауты этих клубов посетят ближайшие матчи сборной Армении, чтобы вживую понаблюдать за игрой Сперцяна. Оба немецких клуба уже контактировали с окружением игрока.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 40 матчах.
- Его контракт с «Краснодаром» истекает в 2026 году.