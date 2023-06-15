Два клуба Бундеслиги включились в борьбу за Сперцяна

«Фрайбург» и менхенгладбахская «Боруссия» активно следят за полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, сообщает «РБ Спорт».

Скауты этих клубов посетят ближайшие матчи сборной Армении, чтобы вживую понаблюдать за игрой Сперцяна. Оба немецких клуба уже контактировали с окружением игрока.