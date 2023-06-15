«На его фоне я стал блеклой тенью, перестал говорить»: Тикнизян – о Дзюбе

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о влиянии Артема Дзюбы на атмосферу в раздевалке команды.

«Человек очень харизматичный и красноречивый. Раньше все в раздевалке говорили, что я много разговариваю. Но Артем меня переплюнул в десять тысяч раз.

На его фоне я стал блеклой тенью, перестал говорить – слушаю его и чувствую, как сводит скулы от смеха. Иногда он говорит какие-то глупости, которые вообще не соответствуют реальности. Но это смешно!

Артем создают позитивную атмосферу, что очень сильно влияет на тренировочный процесс. Дзюба может не выполнять какие-то большие объемы на поле, но одно его присутствие заставляет команду соперника играть по-другому.

Он концентрирует на себе защитников, это освобождает фланги. Мне гораздо проще играть, когда с первых минут выходит Дзюба. У меня сразу появляется пространство. И я знаю, что любой мой кросс в штрафную он может принять, а это опасно.

Рад, что он пришел в нашу команду. Во многом благодаря ему «Локомотив» выдал такой отрезок», – заявил Тикнизян.