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    • «На его фоне я стал блеклой тенью, перестал говорить»: Тикнизян – о Дзюбе

    «На его фоне я стал блеклой тенью, перестал говорить»: Тикнизян – о Дзюбе

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о влиянии Артема Дзюбы на атмосферу в раздевалке команды.

    «Человек очень харизматичный и красноречивый. Раньше все в раздевалке говорили, что я много разговариваю. Но Артем меня переплюнул в десять тысяч раз.

    На его фоне я стал блеклой тенью, перестал говорить – слушаю его и чувствую, как сводит скулы от смеха. Иногда он говорит какие-то глупости, которые вообще не соответствуют реальности. Но это смешно!

    Артем создают позитивную атмосферу, что очень сильно влияет на тренировочный процесс. Дзюба может не выполнять какие-то большие объемы на поле, но одно его присутствие заставляет команду соперника играть по-другому.

    Он концентрирует на себе защитников, это освобождает фланги. Мне гораздо проще играть, когда с первых минут выходит Дзюба. У меня сразу появляется пространство. И я знаю, что любой мой кросс в штрафную он может принять, а это опасно.

    Рад, что он пришел в нашу команду. Во многом благодаря ему «Локомотив» выдал такой отрезок», – заявил Тикнизян.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
    • Клуб продлил контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1917

      Fialet 1 минуту назад

      Это ж надо так себя опустить...

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