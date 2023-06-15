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  • Аленичев: «Джикия и Соболев – игроки невысокого класса, их уход не станет большой потерей для «Спартака»

Аленичев: «Джикия и Соболев – игроки невысокого класса, их уход не станет большой потерей для «Спартака»

15 июня 2023, 08:39
16

Экс-футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не видит проблемы в возможном уходе из клуба Георгия Джикии и Александра Соболева.

– Джикия и Соболев нынешнему «Спартаку» нужны? Или их можно отпустить в другие команды?

– Если есть возможность и они сами хотят – пускай (уходят). При всем уважении к ним, это игроки не такого высокого класса по нашим российским меркам.

Это будет не такой большой потерей, если даже двое уедут. Их можно заменить другими футболистами.

  • В прошедшем сезоне 29-летний Джикия сделал 2 ассиста в 30 матчах.
  • 26-летний Соболев отличился 15 голами и 9 результативными передачами в 32 играх.
  • Рыночная стоимость защитника – 7,5 млн евро, нападающего – 9 млн.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Соболев Александр Аленичев Дмитрий
Комментарии (16)
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NewLife
1686812475
Вот поэтому ты не тренер, а дилетант.
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derrik2000
1686812904
Согласен с Димой: две распиаренных посредственности. Таких, правда, сейчас в команде больше, чем два, но в данной заметке речь только о дельфине и мигреле.
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fadda
1686813639
Хоть кто-то правду сказал. Никогда не считал Джикию топом, даже по российским меркам. О Соболеве лучше вообще промолчать...
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САДЫЧОК
1686815826
Джикия вообще не футболист , а Соболев , без мозг@в !
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SLADE2019
1686817862
Все верно, все правильно. Именно, невысокого класса футболисты. Вдобавок, с эмоциями не совладают, несмотря уже на непацанский возраст. Игрокам такого уровня необходимо постоянно искать замену, если они основными умудрились стать.
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alefreddy
1686820118
Правильно никто из них никогда не был лидером команды
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oyabun
1686821445
А что у ворот Спартака стоит толпа более качественных (и соответственно дорогих) футболистов в очереди на место Соболева и Джикии? Ну давайте мы этих "плохих" поганой метлой из команды. Кого на их место? За какие деньги? Финансирование в Спартаке сейчас очень скудное, игроков покупают по принципу "лишь бы подешевле". Какого уж усиления тут ожидать..
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АлексМак
1686836517
..и то правда..
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