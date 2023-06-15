Аленичев: «Джикия и Соболев – игроки невысокого класса, их уход не станет большой потерей для «Спартака»

Экс-футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не видит проблемы в возможном уходе из клуба Георгия Джикии и Александра Соболева.
– Джикия и Соболев нынешнему «Спартаку» нужны? Или их можно отпустить в другие команды?
– Если есть возможность и они сами хотят – пускай (уходят). При всем уважении к ним, это игроки не такого высокого класса по нашим российским меркам.
Это будет не такой большой потерей, если даже двое уедут. Их можно заменить другими футболистами.
- В прошедшем сезоне 29-летний Джикия сделал 2 ассиста в 30 матчах.
- 26-летний Соболев отличился 15 голами и 9 результативными передачами в 32 играх.
- Рыночная стоимость защитника – 7,5 млн евро, нападающего – 9 млн.
Источник: «Матч ТВ»