Аленичев: «Джикия и Соболев – игроки невысокого класса, их уход не станет большой потерей для «Спартака»

Экс-футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не видит проблемы в возможном уходе из клуба Георгия Джикии и Александра Соболева.

– Джикия и Соболев нынешнему «Спартаку» нужны? Или их можно отпустить в другие команды?

– Если есть возможность и они сами хотят – пускай (уходят). При всем уважении к ним, это игроки не такого высокого класса по нашим российским меркам.

Это будет не такой большой потерей, если даже двое уедут. Их можно заменить другими футболистами.