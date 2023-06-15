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    • Аленичев: «Джикия и Соболев – игроки невысокого класса, их уход не станет большой потерей для «Спартака»

    Аленичев: «Джикия и Соболев – игроки невысокого класса, их уход не станет большой потерей для «Спартака»

    Экс-футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не видит проблемы в возможном уходе из клуба Георгия Джикии и Александра Соболева.

    – Джикия и Соболев нынешнему «Спартаку» нужны? Или их можно отпустить в другие команды?

    – Если есть возможность и они сами хотят – пускай (уходят). При всем уважении к ним, это игроки не такого высокого класса по нашим российским меркам.

    Это будет не такой большой потерей, если даже двое уедут. Их можно заменить другими футболистами.

    • В прошедшем сезоне 29-летний Джикия сделал 2 ассиста в 30 матчах.
    • 26-летний Соболев отличился 15 голами и 9 результативными передачами в 32 играх.
    • Рыночная стоимость защитника – 7,5 млн евро, нападающего – 9 млн.

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    Источник: «Матч ТВ»

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