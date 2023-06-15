«Манчестер Юнайтед» собирается предложить 60 миллионов за «нового Холанда»

Показатели конечно очко полное. Новый Ларсонн и то, который из Спартака.
Нападающий «Аталанты» Расмус Хойлунд остается трансферной целью «Манчестер Юнайтед».
Клуб АПЛ готов заплатить за датчанина 60 миллионов евро плюс бонусы.
Итальянцы оценивают своего игрока в 70 миллионов. Над потенциальной сделкой уже работают посредники.
- Хойлунда называют «новым Эрлингом Холандом».
- «Аталанта» купила его прошлым летом за 17 миллионов евро.
- В дебютном сезоне форвард забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 34 матчах.