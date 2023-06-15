«Манчестер Юнайтед» собирается предложить 60 миллионов за «нового Холанда»

Нападающий «Аталанты» Расмус Хойлунд остается трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

Клуб АПЛ готов заплатить за датчанина 60 миллионов евро плюс бонусы.

Итальянцы оценивают своего игрока в 70 миллионов. Над потенциальной сделкой уже работают посредники.