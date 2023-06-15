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    • «Манчестер Юнайтед» собирается предложить 60 миллионов за «нового Холанда»

    «Манчестер Юнайтед» собирается предложить 60 миллионов за «нового Холанда»

    Нападающий «Аталанты» Расмус Хойлунд остается трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

    Клуб АПЛ готов заплатить за датчанина 60 миллионов евро плюс бонусы.

    Итальянцы оценивают своего игрока в 70 миллионов. Над потенциальной сделкой уже работают посредники.

    • Хойлунда называют «новым Эрлингом Холандом».
    • «Аталанта» купила его прошлым летом за 17 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне форвард забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 34 матчах.

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    Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы

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    Сегодня, 08:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3697

      acor94 31 минуту назад

      Показатели конечно очко полное. Новый Ларсонн и то, который из Спартака.

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