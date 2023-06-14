«Краснодар» повысил цену на Сперцяна

Руководство «Краснодара» и полузащитник Эдуард Сперцян достигли договоренности о том, что игрок может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации «РБ Спорт», кубанский клуб хочет выручить за Сперцяна 12 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее клуб хотел продать Сперцяна за 10 миллионов евро.