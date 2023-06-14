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    «Краснодар» повысил цену на Сперцяна

    Руководство «Краснодара» и полузащитник Эдуард Сперцян достигли договоренности о том, что игрок может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

    По информации «РБ Спорт», кубанский клуб хочет выручить за Сперцяна 12 миллионов евро плюс бонусы.

    Ранее клуб хотел продать Сперцяна за 10 миллионов евро.

    • Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 40 матчах.
    • Его контракт с «Краснодаром» истекает в 2026 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5327

      Питерский князь 32 минуты назад

      И чтобы все заплотили фуфыриками!
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5327

      Питерский князь 1 час назад

      Жаль Краснодар. Без легионепов команда полыла.
      А такой чемпионат должен был быть! АНЖИ, Краснода.

      0
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