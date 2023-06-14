«Кадис» назвал «Спартаку» цену на лучшего бомбардира команды

не тот голеодор за которого стоит цепляться.Может на Николсона выменяют
Стало известно, за какую сумму «Кадис» готов продать «Спартаку» нападающего Тео Бонгонду.
По информации Blaze Trends, испанский клуб хочет получить за футболиста от 4 до 5 миллионов евро.
- Конголезец стоит 4 миллиона евро. У него еще 3 года контракта.
- В минувшем сезоне Примеры у Бонгонды 31 матч, 4 гола, 3 ассиста.
- Тео – лучший бомбардир «Кадиса» в минувшем сезоне Примеры.
- У 27-летнего игрока 5 матчей за сборную ДР Конго.