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    • «Кадис» назвал «Спартаку» цену на лучшего бомбардира команды

    «Кадис» назвал «Спартаку» цену на лучшего бомбардира команды

    Стало известно, за какую сумму «Кадис» готов продать «Спартаку» нападающего Тео Бонгонду.

    По информации Blaze Trends, испанский клуб хочет получить за футболиста от 4 до 5 миллионов евро.

    • Конголезец стоит 4 миллиона евро. У него еще 3 года контракта.
    • В минувшем сезоне Примеры у Бонгонды 31 матч, 4 гола, 3 ассиста.
    • Тео – лучший бомбардир «Кадиса» в минувшем сезоне Примеры.
    • У 27-летнего игрока 5 матчей за сборную ДР Конго.

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    Источник: Blaze Trends

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    Сегодня, 14:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2580

      alefreddy 33 минуты назад

      не тот голеодор за которого стоит цепляться.Может на Николсона выменяют

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17703

      Garrincha58 1 час назад

      Спартак превращается в сборную Африканских стран

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14151

      R_a_i_n 1 час назад

      Нах-нах...

      2
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