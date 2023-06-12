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    • «Я не останусь»: еще один легионер «Краснодара» анонсировал уход из клуба

    «Я не останусь»: еще один легионер «Краснодара» анонсировал уход из клуба

    Защитник Хуниор Алонсо вслед за Олакунле Олусегуном заявил о планах покинуть «Краснодар».

    «Я не останусь в «Краснодаре» на следующий сезон. Я покину клуб.

    Куда могу перейти? Пока не знаю, нужно будет учесть все факторы», – сказал Алонсо.

    • В январе 2022 года «Краснодар» купил парагвайца за 8 миллионов евро.
    • Из-за СВО футболист присоединился к новой команде спустя год.
    • В 2023-м он провел 19 матчей и забил 1 гол.
    • Контракт Алонсо с клубом действует до 30 июня 2025-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +164

      witalik 1 час назад

      Ну что же, у Галицкого тоже есть финансовый ресурс. Через пару лет мы забудем про "Краснодар"... Как и про вонючий кранодар-2...

      0
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      ...
      Рейтинг: +206

      RealDiMoNMadrid > witalik 1 час назад

      Шо с тобой, Виталя?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3578

      aaaaahhhh > RealDiMoNMadrid 27 секунд назад

      болен он, причем очень, и безнадежно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +660

      FCSpartakM 1 час назад

      остаются только те, кому платят докуя.

      0
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