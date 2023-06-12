«Я не останусь»: еще один легионер «Краснодара» анонсировал уход из клуба

Защитник Хуниор Алонсо вслед за Олакунле Олусегуном заявил о планах покинуть «Краснодар».

«Я не останусь в «Краснодаре» на следующий сезон. Я покину клуб.

Куда могу перейти? Пока не знаю, нужно будет учесть все факторы», – сказал Алонсо.