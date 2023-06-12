«Я не останусь»: еще один легионер «Краснодара» анонсировал уход из клуба

Ну что же, у Галицкого тоже есть финансовый ресурс. Через пару лет мы забудем про "Краснодар"... Как и про вонючий кранодар-2...
Защитник Хуниор Алонсо вслед за Олакунле Олусегуном заявил о планах покинуть «Краснодар».
«Я не останусь в «Краснодаре» на следующий сезон. Я покину клуб.
Куда могу перейти? Пока не знаю, нужно будет учесть все факторы», – сказал Алонсо.
- В январе 2022 года «Краснодар» купил парагвайца за 8 миллионов евро.
- Из-за СВО футболист присоединился к новой команде спустя год.
- В 2023-м он провел 19 матчей и забил 1 гол.
- Контракт Алонсо с клубом действует до 30 июня 2025-го.