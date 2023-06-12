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    • «Челси» готов обменять Кулибали и Лукаку на вратаря «Интера»

    «Челси» готов обменять Кулибали и Лукаку на вратаря «Интера»

    «Челси» намерен предложить «Интеру» обмен футболистами.

    Цель лондонского клуба – вратарь Андре Онана. Его очень хочет заполучить новый главный тренер Маурисио Почеттино.

    Учитывая финансовые ограничения, «Челси» не может заплатить за камерунца требуемые 55 миллионов фунтов (около 64 млн евро).

    В связи с этим англичане готовы обменять Онану на форварда Ромелу Лукаку и защитника Калиду Кулибали.

    «Интер», вероятно, согласится на такую сделку. Миланцы уже подобрали замену для основного голкипера – это Гульельмо Викарио из «Эмполи».

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 10:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1499

      Таврида 47 минут назад

      Кулибали на дырку поменять, новый менегмент Челси в своем репертуаре.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14570

      Skull_Boy 1 час назад

      Видно очень хреново смотрели чемпионат Италии и чудит эта обезьянка покруче Кепы

      0
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      Рейтинг: +636

      Xiko 1 час назад

      Даже не знаю, Онана такой же, как Кепа, а отдавать довольно хорошего защитника, странное решение.

      1
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      Рейтинг: +2237

      Bozigit 1 час назад

      Жалко Лукаку, стал разменной монетой

      0
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