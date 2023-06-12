«Челси» готов обменять Кулибали и Лукаку на вратаря «Интера»

«Челси» намерен предложить «Интеру» обмен футболистами.

Цель лондонского клуба – вратарь Андре Онана. Его очень хочет заполучить новый главный тренер Маурисио Почеттино.

Учитывая финансовые ограничения, «Челси» не может заплатить за камерунца требуемые 55 миллионов фунтов (около 64 млн евро).

В связи с этим англичане готовы обменять Онану на форварда Ромелу Лукаку и защитника Калиду Кулибали.

«Интер», вероятно, согласится на такую сделку. Миланцы уже подобрали замену для основного голкипера – это Гульельмо Викарио из «Эмполи».