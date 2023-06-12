«ПСЖ» интересуется 30-летним вингером из АПЛ

Севилья 2:1 Ювентус
-300
2.4 1.03 29
Администратор сайта Бомбардир!
Почему в первом туре конкурса прогнозов мне зачтен проигрыш, если моя ставка 2.4х300 на победу Севильи зашла?
Давай пересмотри, не мути!
Вилфрид Заа этим летом может сменить «Кристал Пэлас» на «ПСЖ».
Парижский клуб хочет подписать 30-летнего футболиста в качестве свободного агента.
В «ПСЖ» считают, что ивуарийский вингер за счет своей скорости и дриблинга сможет сделать сильнее атаку команды.
- Рыночная стоимость Заа – 27 миллионов евро.
- На него также претендует «Аль-Наср».
- В прошедшем сезоне игрок забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.