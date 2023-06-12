«ПСЖ» интересуется 30-летним вингером из АПЛ

Вилфрид Заа этим летом может сменить «Кристал Пэлас» на «ПСЖ».

Парижский клуб хочет подписать 30-летнего футболиста в качестве свободного агента.

В «ПСЖ» считают, что ивуарийский вингер за счет своей скорости и дриблинга сможет сделать сильнее атаку команды.