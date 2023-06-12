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    «ПСЖ» интересуется 30-летним вингером из АПЛ

    Вилфрид Заа этим летом может сменить «Кристал Пэлас» на «ПСЖ».

    Парижский клуб хочет подписать 30-летнего футболиста в качестве свободного агента.

    В «ПСЖ» считают, что ивуарийский вингер за счет своей скорости и дриблинга сможет сделать сильнее атаку команды.

    • Рыночная стоимость Заа – 27 миллионов евро.
    • На него также претендует «Аль-Наср».
    • В прошедшем сезоне игрок забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.

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    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9012

      GoLenaStop 1 час назад

      Севилья 2:1 Ювентус
      -300
      2.4 1.03 29
      Администратор сайта Бомбардир!
      Почему в первом туре конкурса прогнозов мне зачтен проигрыш, если моя ставка 2.4х300 на победу Севильи зашла?
      Давай пересмотри, не мути!

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