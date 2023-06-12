Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Мусаев рассказал, сколько ему нужно денег для комфортной жизни

    Мусаев рассказал, сколько ему нужно денег для комфортной жизни

    Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы о доходах.

    – У [Владимира] Ивича зарплата [в «Краснодаре»] минимум два миллиона евро в год. Насколько меньше было у вас?

    – Меньше. Просто меньше.

    – Сколько вам нужно минимум для комфортной жизни?

    – 500 тысяч [рублей в месяц] на семью. Надеюсь (улыбается).

    – Недавно писали, что в «Сабахе» у вас «мощнейший в финансовом плане контракт». Назовете его таким?

    – Хороший, я доволен!

    • Мусаев возглавляет «Сабах» с октября 2021 года.
    • Команда идет на 5-м месте в чемпионате Азербайджана после 28 туров.

    Новости по теме
    Мусаев назвал лучшего вратаря РПЛ 6
    Мусаев: «Хотелось бы, чтобы состоялся матч Россия – Азербайджан» 1
    Мусаев пожелал Месси победы на ЧМ-2022 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3577

      FRZZ 6 минут назад

      Не тактично спрашивать сколько ты зарабатываешь.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 