Мусаев рассказал, сколько ему нужно денег для комфортной жизни

Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы о доходах.

– У [Владимира] Ивича зарплата [в «Краснодаре»] минимум два миллиона евро в год. Насколько меньше было у вас?

– Меньше. Просто меньше.

– Сколько вам нужно минимум для комфортной жизни?

– 500 тысяч [рублей в месяц] на семью. Надеюсь (улыбается).

– Недавно писали, что в «Сабахе» у вас «мощнейший в финансовом плане контракт». Назовете его таким?

– Хороший, я доволен!