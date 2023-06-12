Мусаев рассказал, сколько ему нужно денег для комфортной жизни

Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы о доходах.
– У [Владимира] Ивича зарплата [в «Краснодаре»] минимум два миллиона евро в год. Насколько меньше было у вас?
– Меньше. Просто меньше.
– Сколько вам нужно минимум для комфортной жизни?
– 500 тысяч [рублей в месяц] на семью. Надеюсь (улыбается).
– Недавно писали, что в «Сабахе» у вас «мощнейший в финансовом плане контракт». Назовете его таким?
– Хороший, я доволен!
- Мусаев возглавляет «Сабах» с октября 2021 года.
- Команда идет на 5-м месте в чемпионате Азербайджана после 28 туров.
Источник: Sport24