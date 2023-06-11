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    • «Брентфорд» в сезоне АПЛ набрал 12 очков из 12 против победителей ЛЧ и ЛК

    «Брентфорд» в сезоне АПЛ набрал 12 очков из 12 против победителей ЛЧ и ЛК

    «Брентфорд» после финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0) напомнил, что они победили манчестерцев два раза за сезон АПЛ.

    Кроме того, «Брентфорд» взял шесть очков из шести и против «Вест Хэма» – победителя Лиги конференций.

    • Лондонцы в сезоне АПЛ финишировали 9-ми.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      врете вы все 1 час назад

      Красавы Брентфорд. Нравятся мне своей игрой. Тренер Томас Франк понравился ---после того как его команда вышла из Чемпионшипа в АПЛ , журналисты задали вопрос, как он отметит это событие. Набухаюсь ответил он. Наш человек. )))

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