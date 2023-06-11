«Брентфорд» в сезоне АПЛ набрал 12 очков из 12 против победителей ЛЧ и ЛК

Красавы Брентфорд. Нравятся мне своей игрой. Тренер Томас Франк понравился ---после того как его команда вышла из Чемпионшипа в АПЛ , журналисты задали вопрос, как он отметит это событие. Набухаюсь ответил он. Наш человек. )))
«Брентфорд» после финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0) напомнил, что они победили манчестерцев два раза за сезон АПЛ.
Кроме того, «Брентфорд» взял шесть очков из шести и против «Вест Хэма» – победителя Лиги конференций.
- Лондонцы в сезоне АПЛ финишировали 9-ми.