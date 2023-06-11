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    Лаутаро: «Фанаты «Интера» должны нами гордиться»

    Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес подытожил финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).

    «Перед этим финалом мы преодолели сложный групповой этап. В финале мы сражались с сильнейшей командой и заслуживали большего.

    Я горд «Интером». Болельщики должны нами гордиться», – считает аргентинец.

    • Единственный гол забил Родри.
    • «Интер» не берет ЛЧ с 2010 года.
    • «Сити» выиграл турнир впервые.

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 10:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1493

      Таврида 2 часа назад

      Гордиться нечем, Мартинес что на ЧМ был пассажиром, что в финале ЛЧ, вышедший на замену Лукаку и то больше моментов создал.

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