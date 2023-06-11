Лаутаро: «Фанаты «Интера» должны нами гордиться»

Гордиться нечем, Мартинес что на ЧМ был пассажиром, что в финале ЛЧ, вышедший на замену Лукаку и то больше моментов создал.
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес подытожил финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).
«Перед этим финалом мы преодолели сложный групповой этап. В финале мы сражались с сильнейшей командой и заслуживали большего.
Я горд «Интером». Болельщики должны нами гордиться», – считает аргентинец.
- Единственный гол забил Родри.
- «Интер» не берет ЛЧ с 2010 года.
- «Сити» выиграл турнир впервые.