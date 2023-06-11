Лаутаро: «Фанаты «Интера» должны нами гордиться»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес подытожил финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).

«Перед этим финалом мы преодолели сложный групповой этап. В финале мы сражались с сильнейшей командой и заслуживали большего.

Я горд «Интером». Болельщики должны нами гордиться», – считает аргентинец.