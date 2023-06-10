Дюгарри: «Слова Месси о «ПСЖ» отвратительны и непонятны»

Бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри раздражен словами экс-игрока «ПСЖ» Лионеля Месси.

Аргентинец после ухода из клуба обозначил, что ему было не очень комфортно в Париже.

Тем не менее, он помог «ПСЖ» дважды выиграть Лигу 1.

Месси продолжит карьеру в американском «Интере».

«Такие слова о «ПСЖ» от Месси отвратительны и непонятны. Я устал от игроков, которые думают только о себе.

У них есть все, чтобы быть счастливыми. Все условия созданы, но Месси недоволен. Это смешная ерунда», – считает Дюгарри.