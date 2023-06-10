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    Дюгарри: «Слова Месси о «ПСЖ» отвратительны и непонятны»

    Бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри раздражен словами экс-игрока «ПСЖ» Лионеля Месси.

    • Аргентинец после ухода из клуба обозначил, что ему было не очень комфортно в Париже.
    • Тем не менее, он помог «ПСЖ» дважды выиграть Лигу 1.
    • Месси продолжит карьеру в американском «Интере».

    «Такие слова о «ПСЖ» от Месси отвратительны и непонятны. Я устал от игроков, которые думают только о себе.

    У них есть все, чтобы быть счастливыми. Все условия созданы, но Месси недоволен. Это смешная ерунда», – считает Дюгарри.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5131

      neveldomha 2 часа назад

      Сегодня ПСЖ - это проект одного африканского малообразованного мальчика.

      0
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      Рейтинг: +1188

      Александр52 2 часа назад

      Товарищ Дюгари лучше спросите со своего француза Мбаппе, это он виноват за бардак в ПСЖ. Пусть он научится играть в коллективный футбол. Это он превратил ПСЖ в полный отстой. А Месси он велик, настолько, что Мбаппе близко не стоял.

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      Рейтинг: +14565

      Skull_Boy 2 часа назад

      В ПСЖ вообще-то последние 2 сезона творилась нереальная хрень и так система не работает среди звезд тренер физрук

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