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    Роналду назвал любимое блюдо

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскрыл свое любимое блюдо.

    Это Bacalhau à Brás – традиционное блюдо португальской кухни. Готовится оно из измельченной соленой трески, лука, мелко нарезанного жареного картофеля и яиц.

    • Роналду – самый высокооплачиваемый игрок в мире.
    • В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 16 матчей, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.
    • Впереди у Роналду матчи сборной Португалии.

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    Источник: ютуб-канал Binance

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    09.06.2023 23:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5318

      Питерский князь 2 часа назад

      Ему надо в армию, в РФ послужить.
      Блювотина в собственном соку - дежурное блюдо.
      :)))
      Может сейчас лучше, но при мне так и было.

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