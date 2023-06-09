Роналду назвал любимое блюдо

Ему надо в армию, в РФ послужить.
Блювотина в собственном соку - дежурное блюдо.
:)))
Может сейчас лучше, но при мне так и было.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскрыл свое любимое блюдо.
Это Bacalhau à Brás – традиционное блюдо португальской кухни. Готовится оно из измельченной соленой трески, лука, мелко нарезанного жареного картофеля и яиц.
- Роналду – самый высокооплачиваемый игрок в мире.
- В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 16 матчей, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.
- Впереди у Роналду матчи сборной Португалии.