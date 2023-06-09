Роналду назвал любимое блюдо

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскрыл свое любимое блюдо.

Это Bacalhau à Brás – традиционное блюдо португальской кухни. Готовится оно из измельченной соленой трески, лука, мелко нарезанного жареного картофеля и яиц.