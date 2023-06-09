Марез получил 100-миллионное предложение из Саудовской Аравии

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез может продолжить карьеру за пределами Европы.
С ним связался «Аль-Ахли» из Джидды. Саудовский клуб предлагает контракт по схеме «2+1» с зарплатой 50 миллионов евро в год.
32-летний алжирец недоволен дефицитом игровой практики, поэтому его уход не исключен.
- В этом сезоне Марез забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 47 матчах.
- Его контракт с «Сити» действует до 2025 года.
- Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
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