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    • Марез получил 100-миллионное предложение из Саудовской Аравии

    Марез получил 100-миллионное предложение из Саудовской Аравии

    Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез может продолжить карьеру за пределами Европы.

    С ним связался «Аль-Ахли» из Джидды. Саудовский клуб предлагает контракт по схеме «2+1» с зарплатой 50 миллионов евро в год.

    32-летний алжирец недоволен дефицитом игровой практики, поэтому его уход не исключен.

    • В этом сезоне Марез забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 47 матчах.
    • Его контракт с «Сити» действует до 2025 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

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    Источник: ESPN

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