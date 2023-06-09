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    Тарасов назвал главное разочарование сезона РПЛ

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о главном разочаровании РПЛ в сезоне-2022/23.

    «Мне сложно назвать, кто является разочарованием сезона. Наверное, это те команды, которые вылетают.

    Их и жалко с одной стороны, но для этого есть клуба ФНЛ, как «Родина», которые стремятся и хотят в РПЛ. У них большие амбиции», – сказал Тарасов.

    • Из РПЛ вылетели «Химки» и «Торпедо».
    • В зону стыковых матчей попали «Факел» и «Пари НН».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6469

      Давид59 4 часа назад

      Читаешь его высказывания и понимаешь "даром преподаватели время с тобою тратили"

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