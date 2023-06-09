Тарасов назвал главное разочарование сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о главном разочаровании РПЛ в сезоне-2022/23.

«Мне сложно назвать, кто является разочарованием сезона. Наверное, это те команды, которые вылетают.

Их и жалко с одной стороны, но для этого есть клуба ФНЛ, как «Родина», которые стремятся и хотят в РПЛ. У них большие амбиции», – сказал Тарасов.