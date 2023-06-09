Тарасов назвал главное разочарование сезона РПЛ

Читаешь его высказывания и понимаешь "даром преподаватели время с тобою тратили"
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о главном разочаровании РПЛ в сезоне-2022/23.
«Мне сложно назвать, кто является разочарованием сезона. Наверное, это те команды, которые вылетают.
Их и жалко с одной стороны, но для этого есть клуба ФНЛ, как «Родина», которые стремятся и хотят в РПЛ. У них большие амбиции», – сказал Тарасов.
- Из РПЛ вылетели «Химки» и «Торпедо».
- В зону стыковых матчей попали «Факел» и «Пари НН».