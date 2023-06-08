Малком назвал причины прогресса в своей игре

Вингер «Зенита» Малком рассказал, что оказало положительное влияние на его игровую форму.

– Ожидание от рождения сына – одна из причин твоей результативности в этом сезоне? С чем еще связываешь такое количество голов?

– Чувствую, что находился в лучшей физической форме за свою жизнь. Это во многом связано с тем, что я кардинально пересмотрел подход к подготовке к матчам и восстановлению после них, к рациону, к образу жизни.

Но главная причина – это, конечно, новость, что стану отцом. С того момента, когда Летисия обрадовала меня, стал посвящать будущему сыну каждое свое результативное действие.

После любого гола и результативной передачи мысленно повторял: «Это для тебя, сынок». На каждую игру выходил суперзаряженным – хотел забить как можно больше мячей, принести команде максимальную пользу и завоевать все возможные трофеи.

– Ты упомянул о питании. Несколько лет назад говорил, что стал пристально следить за ним, что отразилось на твоей форме. Расскажи свой чемпионский рецепт. Ешь ли лазанью перед матчами, как Эрлинг Холанд?

– Конкретного чемпионского рецепта нет. Вообще не очень сильно ограничиваю себя в еде, но у меня составлена четкая программа тренировок и восстановления персонально с тренером.

Раньше обожал сладкое, в том числе газировку. Пересмотрев подход к сахару, стал чувствовать себя лучше. Еще снизил потребление красного мяса в пользу белого, а также рыбы.

Кроме того, раньше часто ел пасту, но сейчас понимаю, что с углеводами надо быть осторожнее, поэтому питаюсь ею лишь в день игры, когда нужна энергия.

Главные изменения – в подходе к работе: стал правильно восстанавливаться, больше спать, щепетильно подходить к любой мелочи.