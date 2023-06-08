Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Малком назвал причины прогресса в своей игре

    Вингер «Зенита» Малком рассказал, что оказало положительное влияние на его игровую форму.

    – Ожидание от рождения сына – одна из причин твоей результативности в этом сезоне? С чем еще связываешь такое количество голов?

    Чувствую, что находился в лучшей физической форме за свою жизнь. Это во многом связано с тем, что я кардинально пересмотрел подход к подготовке к матчам и восстановлению после них, к рациону, к образу жизни.

    Но главная причина – это, конечно, новость, что стану отцом. С того момента, когда Летисия обрадовала меня, стал посвящать будущему сыну каждое свое результативное действие.

    После любого гола и результативной передачи мысленно повторял: «Это для тебя, сынок». На каждую игру выходил суперзаряженным – хотел забить как можно больше мячей, принести команде максимальную пользу и завоевать все возможные трофеи.

    – Ты упомянул о питании. Несколько лет назад говорил, что стал пристально следить за ним, что отразилось на твоей форме. Расскажи свой чемпионский рецепт. Ешь ли лазанью перед матчами, как Эрлинг Холанд?

    – Конкретного чемпионского рецепта нет. Вообще не очень сильно ограничиваю себя в еде, но у меня составлена четкая программа тренировок и восстановления персонально с тренером.

    Раньше обожал сладкое, в том числе газировку. Пересмотрев подход к сахару, стал чувствовать себя лучше. Еще снизил потребление красного мяса в пользу белого, а также рыбы.

    Кроме того, раньше часто ел пасту, но сейчас понимаю, что с углеводами надо быть осторожнее, поэтому питаюсь ею лишь в день игры, когда нужна энергия.

    Главные изменения – в подходе к работе: стал правильно восстанавливаться, больше спать, щепетильно подходить к любой мелочи.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах РПЛ.
    • «Зенит» в 5-й раз подряд стал чемпионом России, опередив ближайшего преследователя на 12 очков.

    Новости по теме
    «Не буду скромничать»: Малком – о звании лучшего игрока сезона РПЛ
    Малком побил рекорд «Зенита» по набранным голосам при определении лучшего игрока сезона РПЛ 1
    Малком – восьмой игрок «Зенита», признанный лучшим футболистом сезона РПЛ 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3630

      Axe111 5 часов назад

      ПРОГРЕССА)))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 