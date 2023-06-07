Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Идиот и дебил»: в «Оренбурге» отреагировали на вопрос о влиянии «Зенита» на трансфер Гюрлюка

    «Идиот и дебил»: в «Оренбурге» отреагировали на вопрос о влиянии «Зенита» на трансфер Гюрлюка

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев резко отреагировал на вопрос о влиянии «Зенита» на трансфер нападающего Эмирджана Гюрлюка.

    «Когда я параллельно читал, что «Зенит» купил его, смеялся. Я знал внутренний расклад. Кто это написал – идиот. «Зенит» не может нам никого купить. «Оренбург» – это «Оренбург», «Спартак» – это «Спартак».

    Это надо быть дебилом. Если человек хочет подпортить свою репутацию, пускай пишет такую ерунду. Все время проводят какие-то параллели.

    У нас есть главный тренер, от которого мы отталкиваемся. Мы не отталкиваемся от Семака, Абаскаля. Мы уверены в том, что этот парень нам поможет, мы его берем. Всегда есть какой-то умник, который знает больше. Собаки лают, караван идет», – сказал Андреев.

    • «Оренбург» заплатил за турецкого вингера 1,2 миллиона евро.
    • 19-летний Гюрлюк – воспитанник «Галатасарая».
    • Сообщалось, что интерес к нему проявлял «Зенит».

    Новости по теме
    «Оренбург» купил нападающего «Спартака» 2
    «Краснодар» объявил о переходе первого новичка в межсезонье
    «Оренбург» купил аргентинского полузащитника 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:31
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      Елдабауф 2 часа назад

      Стыдно за спартак!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14049

      R_a_i_n 3 часа назад

      Не знаю на счёт журналиста, но директор Оренбурга репутацию точно подпортил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18089

      Barmaleushka 4 часа назад

      Есть "тянитолкай" и "котопёс", а здесь "свиноконь" и "коносвин". Но оба наркоманы .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2315

      Красногвардейчик 4 часа назад

      «Оренбург» – это «Оренбург», «Спартак» – это «Спартак».
      ================
      А Зенит=Оренбург=НН........а про Сочи всем известно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29917

      JTherry > Красногвардейчик 4 часа назад

      "Спартак - это Спартак" - ошибочка по Фрейду, говорили ведь о бом.жах вроде...)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2315

      Красногвардейчик > JTherry 4 часа назад

      Б.......жи не могут, чтобы ,,Маскву,, не упомянуть.....комплексы по поколениям передаются))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 