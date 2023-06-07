«Идиот и дебил»: в «Оренбурге» отреагировали на вопрос о влиянии «Зенита» на трансфер Гюрлюка

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев резко отреагировал на вопрос о влиянии «Зенита» на трансфер нападающего Эмирджана Гюрлюка.
«Когда я параллельно читал, что «Зенит» купил его, смеялся. Я знал внутренний расклад. Кто это написал – идиот. «Зенит» не может нам никого купить. «Оренбург» – это «Оренбург», «Спартак» – это «Спартак».
Это надо быть дебилом. Если человек хочет подпортить свою репутацию, пускай пишет такую ерунду. Все время проводят какие-то параллели.
У нас есть главный тренер, от которого мы отталкиваемся. Мы не отталкиваемся от Семака, Абаскаля. Мы уверены в том, что этот парень нам поможет, мы его берем. Всегда есть какой-то умник, который знает больше. Собаки лают, караван идет», – сказал Андреев.
- «Оренбург» заплатил за турецкого вингера 1,2 миллиона евро.
- 19-летний Гюрлюк – воспитанник «Галатасарая».
- Сообщалось, что интерес к нему проявлял «Зенит».
Источник: «Спорт-Экспресс»