«Идиот и дебил»: в «Оренбурге» отреагировали на вопрос о влиянии «Зенита» на трансфер Гюрлюка

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев резко отреагировал на вопрос о влиянии «Зенита» на трансфер нападающего Эмирджана Гюрлюка.

«Когда я параллельно читал, что «Зенит» купил его, смеялся. Я знал внутренний расклад. Кто это написал – идиот. «Зенит» не может нам никого купить. «Оренбург» – это «Оренбург», «Спартак» – это «Спартак».

Это надо быть дебилом. Если человек хочет подпортить свою репутацию, пускай пишет такую ерунду. Все время проводят какие-то параллели.

У нас есть главный тренер, от которого мы отталкиваемся. Мы не отталкиваемся от Семака, Абаскаля. Мы уверены в том, что этот парень нам поможет, мы его берем. Всегда есть какой-то умник, который знает больше. Собаки лают, караван идет», – сказал Андреев.