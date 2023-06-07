«Спартак» не намерен сохранять Бальде

А что идет распродажа Спартака? Налетай, подешевело? Иначе не очень понятно с какими нападающими в таком случае будем играть в новом сезоне? Соболев пропускает 4 матча , да и по ходу может и дисквалифицироваться в очередной раз и травмироваться. На кого тогда надежда? На Мелешина? Ну так себе игрок. Не блистает. Надеюсь это очередная утка всего лишь.
«Спартак» планирует летом продать нападающего Бальде Кейта.
Об этом на ютуб-канале «Это футбол, брат!» сообщил агент Тимур Гурцкая.
- Также «Спартак» ищет покупателей для Шамара Николсона.
- Бальде в «Спартаке» с августа.
- В сезоне РПЛ у него 12 матчей, 3 гола.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.