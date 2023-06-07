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    «Спартак» не намерен сохранять Бальде

    «Спартак» планирует летом продать нападающего Бальде Кейта.

    Об этом на ютуб-канале «Это футбол, брат!» сообщил агент Тимур Гурцкая.

    • Также «Спартак» ищет покупателей для Шамара Николсона.
    • Бальде в «Спартаке» с августа.
    • В сезоне РПЛ у него 12 матчей, 3 гола.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии7
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      Рейтинг: +33915

      oyabun 6 часов назад

      А что идет распродажа Спартака? Налетай, подешевело? Иначе не очень понятно с какими нападающими в таком случае будем играть в новом сезоне? Соболев пропускает 4 матча , да и по ходу может и дисквалифицироваться в очередной раз и травмироваться. На кого тогда надежда? На Мелешина? Ну так себе игрок. Не блистает. Надеюсь это очередная утка всего лишь.

      1
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      Рейтинг: +18573

      NewLife 6 часов назад

      Любая журналюшка может то же самое сказать о любом игроке любой команды, не приводя ничего в подтверждение своих слов.

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      Рейтинг: +15036

      Алексей З 6 часов назад

      В составе Спартака есть 5-6 неприкасаемых, куда Бальде не входит , остальных можно на трансфер.

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      Рейтинг: +18512

      paracetamol 7 часов назад

      Как этот так, такой игрок ценный, прям балда настоящая!

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      Рейтинг: +4822

      fakeid 7 часов назад

      28 лет, 2 ляма цена зулуса. трясите пальмы ещё)))

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      Рейтинг: +29917

      JTherry 8 часов назад

      Бегемот шпионит в Спартаке и "инсайдит", вроде Карпова, после 100 грамм... агент Бальде почему-то уверен на "миллион процентов", что Кейта останется на следующий сезон в Спартаке...) до открытия нового сезона 1,5 месяца, увидим, кто из них прав...

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      Рейтинг: +1206

      SLADE2019 8 часов назад

      Жаль, что у него не получилось. Лично я надеялся на его уровень. Может все-таки ему дадут шанс показать себя? Хотя, если ждут нападающего топ уровня...

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