Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В Бразилии разработали законопроект против расизма и назвали его в честь Винисиуса

    В Бразилии разработали законопроект против расизма и назвали его в честь Винисиуса

    Бразильские власти намерены бороться с расизмом. Разработан законопроект, названный в честь нападающего «Реала» Винисиуса.

    Проект предполагает остановку и отмену матчей в случае проявления расизма.

    • Винисиус подвергается расистским оскорблениям в Испании.
    • Из-за этого он не против покинуть страну.
    • Сейчас игрок в отпуске на родине.

    Новости по теме
    Сборная Бразилии впервые сыграет в черном – в поддержку Винисиуса 4
    Десять самых дорогих футболистов планеты по версии CIES
    Винисиус трогательно попрощался с Бензема 1
    Источник: Globo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17655

      Garrincha58 10 часов назад

      расизм он был есть и будет тем более сейчас когда современная молодёжь всё больше и больше деградирует, а СМИ всё больше рекламируют всё что не нужно и что не касается футбола лишь пропиариться или самому или своему сайту изданию блогу и тд и тп и хорошо на этом заработать ведь сейчас нет морали главное бабло и всякие лайки шмайки

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 