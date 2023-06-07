В Бразилии разработали законопроект против расизма и назвали его в честь Винисиуса

расизм он был есть и будет тем более сейчас когда современная молодёжь всё больше и больше деградирует, а СМИ всё больше рекламируют всё что не нужно и что не касается футбола лишь пропиариться или самому или своему сайту изданию блогу и тд и тп и хорошо на этом заработать ведь сейчас нет морали главное бабло и всякие лайки шмайки
Бразильские власти намерены бороться с расизмом. Разработан законопроект, названный в честь нападающего «Реала» Винисиуса.
Проект предполагает остановку и отмену матчей в случае проявления расизма.
- Винисиус подвергается расистским оскорблениям в Испании.
- Из-за этого он не против покинуть страну.
- Сейчас игрок в отпуске на родине.