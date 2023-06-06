Кейн согласился перейти в «Реал»: уже известна сумма трансфера

хз, лучше чем ничего конечно. Меня волнует только то что этот трансфер спонтанный и цена за него уплачена будет не малая.
когда реал хочет условного мбаппе, белингема и дефов( левого права) он вынужден по резкому платить под сотку за кейна ведь уход бензема в этом сезоне не планировался..
реал не развивается, а лишь компенсирует.
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Реал».
По информации Marca, 29-летний англичанин – единственная трансферная цель «Реала» на позицию форварда.
Кейн согласился на переход в «Реал». Сделка оценивается в 80 миллионов евро.
- В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
- Контракт нападающего с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.