Кейн согласился перейти в «Реал»: уже известна сумма трансфера

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Реал».

По информации Marca, 29-летний англичанин – единственная трансферная цель «Реала» на позицию форварда.

Кейн согласился на переход в «Реал». Сделка оценивается в 80 миллионов евро.