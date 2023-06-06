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    • Кейн согласился перейти в «Реал»: уже известна сумма трансфера

    Кейн согласился перейти в «Реал»: уже известна сумма трансфера

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Реал».

    По информации Marca, 29-летний англичанин – единственная трансферная цель «Реала» на позицию форварда.

    Кейн согласился на переход в «Реал». Сделка оценивается в 80 миллионов евро.

    • В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • Контракт нападающего с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.

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    Источник: Marca

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    06.06.2023 22:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12543

      DeStar 4 часа назад

      хз, лучше чем ничего конечно. Меня волнует только то что этот трансфер спонтанный и цена за него уплачена будет не малая.
      когда реал хочет условного мбаппе, белингема и дефов( левого права) он вынужден по резкому платить под сотку за кейна ведь уход бензема в этом сезоне не планировался..
      реал не развивается, а лишь компенсирует.

      0
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      Рейтинг: +569

      Ill Ich 5 часов назад

      Кейн подходит под размашистый стиль "Реала". Должно получиться!

      1
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      Рейтинг: +1785

      Alex Y 5 часов назад

      Ну наконец то хоть что то выиграет))

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