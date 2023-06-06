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    Аршавин назвал команду из топ-8 РПЛ с самой слабой обороной

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин раскритиковал игру «Локомотива» в защите.

    «Я считаю, что в первой восьмерке у «Локо» самая слабая оборона. Там Лантратов творил чудеса», – сказал Аршавин.

    • «Локомотив» поднялся на 8-е место в РПЛ благодаря победе в заключительном туре.
    • Перед весенней частью сезона команда была в зоне стыков.
    • Москвичи пропустили 46 голов в 30 турах чемпионата.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    06.06.2023 13:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      Ччаппай 13 часов назад

      А можно посмотреть на кол-во пропущенных мячей и предположить, что сама слабая защита у Оренбурга

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