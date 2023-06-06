Аршавин назвал команду из топ-8 РПЛ с самой слабой обороной

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин раскритиковал игру «Локомотива» в защите.

«Я считаю, что в первой восьмерке у «Локо» самая слабая оборона. Там Лантратов творил чудеса», – сказал Аршавин.