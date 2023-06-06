Газизов нецензурным словом подвел итоги своей работы в «Уфе»

Шамиль Газизов прокомментировал отставку с поста генерального директора «Уфы».

«Вчера на совете учредителей, когда спросили какую оценку поставить работе, я сказал: «Неудовлетворительная». Все учредители это поддержали.

Просто *** [плохая] работа!» – сказал Газизов.