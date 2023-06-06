Газизов нецензурным словом подвел итоги своей работы в «Уфе»

Ну это и так понятно...а что это Зарема ещё молчит ?))
Шамиль Газизов прокомментировал отставку с поста генерального директора «Уфы».
«Вчера на совете учредителей, когда спросили какую оценку поставить работе, я сказал: «Неудовлетворительная». Все учредители это поддержали.
Просто *** [плохая] работа!» – сказал Газизов.
- В прошлом сезоне «Уфа» вылетела из РПЛ, а в этом – из Первой лиги.
- Газизов был в «Уфе» с момента основания – с 2010 года (с паузой на 2020).
- В 2020 году он занимал аналогичную должность в «Спартаке».