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    • Газизов нецензурным словом подвел итоги своей работы в «Уфе»

    Газизов нецензурным словом подвел итоги своей работы в «Уфе»

    Шамиль Газизов прокомментировал отставку с поста генерального директора «Уфы».

    «Вчера на совете учредителей, когда спросили какую оценку поставить работе, я сказал: «Неудовлетворительная». Все учредители это поддержали.

    Просто *** [плохая] работа!» – сказал Газизов.

    • В прошлом сезоне «Уфа» вылетела из РПЛ, а в этом – из Первой лиги.
    • Газизов был в «Уфе» с момента основания – с 2010 года (с паузой на 2020).
    • В 2020 году он занимал аналогичную должность в «Спартаке».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    06.06.2023 12:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7827

      mihail200606 12 часов назад

      Ну это и так понятно...а что это Зарема ещё молчит ?))

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