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    Аршавин ответил, пытался ли «Зенит» купить Пиняева

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин порассуждал о трансферной политике клуба.

    – Месяц назад появился список российских игроков – примерно все русские игроки. И сказали, что «Зенит» ими всеми интересуется и всех хочет взять. Насколько это реально, кто реально входит в этот шорт-лист?

    – Нет такого шорт-листа. Понятно, что интересны все русские. Могли уйти бразильцы (сейчас это сложнее) – у «Зенита» должен быть план Б.

    Либо «Зенит» идет за иностранцами и там ищет на рынке, либо вынужден прийти сюда. Я думаю, если взять этот шорт-лист, то он будет стоить дороже, чем взять бразильцев.

    Вот что самое обидное, смешное и сюрреалистичное – даже несмотря на то, что лимит расширен.

    – Иван Карпов писал, «Зенит» опять пытался взять Пиняева.

    – Да никто никого не пытался. Ваня Карпов мне устал звонить, я ему говорю: «Тебя очень много в моей жизни стало».

    Никаких официальных предложений точно «Зенит» не делал. Я каждый день разговариваю с Павлом Андреевым. Это значит, что я каждый день интересуюсь Пиняевым?

    • «Зенит» стал чемпионом России в 5-й раз подряд.
    • На несколько недель клуб ушел в отпуск.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 00:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20205

      Cleaner 7 часов назад

      Зенит пытался купить судей! И вполне успешно.)

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