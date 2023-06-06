Аршавин ответил, пытался ли «Зенит» купить Пиняева

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин порассуждал о трансферной политике клуба.

– Месяц назад появился список российских игроков – примерно все русские игроки. И сказали, что «Зенит» ими всеми интересуется и всех хочет взять. Насколько это реально, кто реально входит в этот шорт-лист?

– Нет такого шорт-листа. Понятно, что интересны все русские. Могли уйти бразильцы (сейчас это сложнее) – у «Зенита» должен быть план Б.

Либо «Зенит» идет за иностранцами и там ищет на рынке, либо вынужден прийти сюда. Я думаю, если взять этот шорт-лист, то он будет стоить дороже, чем взять бразильцев.

Вот что самое обидное, смешное и сюрреалистичное – даже несмотря на то, что лимит расширен.

– Иван Карпов писал, «Зенит» опять пытался взять Пиняева.

– Да никто никого не пытался. Ваня Карпов мне устал звонить, я ему говорю: «Тебя очень много в моей жизни стало».

Никаких официальных предложений точно «Зенит» не делал. Я каждый день разговариваю с Павлом Андреевым. Это значит, что я каждый день интересуюсь Пиняевым?