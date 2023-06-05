Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Хвича стал лучшим ассистентом Серии А в дебютном сезоне, несмотря на отсутствие голевых действий с марта

    Хвича стал лучшим ассистентом Серии А в дебютном сезоне, несмотря на отсутствие голевых действий с марта

    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач в 34 играх завершившегося чемпионата Италии.

    Грузинский футболист стал лучшим ассистентом Серии А в дебютном сезоне.

    Его ближайший преследователь полузащитник «Ювентуса» Филип Костич отдал восемь голевых пасов.

    • У Хвичи не было результативных действий с 19 марта.
    • Он перешел в «Наполи» прошлым летом.
    • Неаполитанцы впервые за 33 года стали чемпионами.

    Новости по теме
    Отец Хвичи назвал команду, в которую хочет перейти игрок 6
    Семин прокомментировал признание Хвичи лучшим игроком сезона Серии А 8
    Хвича – лучший игрок сезона Серии А и другие лауреаты 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17646

      Garrincha58 8 часов назад

      лучший бомбардир африканец лучший ассистент грузин он же лучший игрок серии А Италия оскудела на таланты???? за то три команды в финалах еврокубков

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 