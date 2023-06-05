Хвича стал лучшим ассистентом Серии А в дебютном сезоне, несмотря на отсутствие голевых действий с марта

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Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач в 34 играх завершившегося чемпионата Италии.
Грузинский футболист стал лучшим ассистентом Серии А в дебютном сезоне.
Его ближайший преследователь полузащитник «Ювентуса» Филип Костич отдал восемь голевых пасов.
- У Хвичи не было результативных действий с 19 марта.
- Он перешел в «Наполи» прошлым летом.
- Неаполитанцы впервые за 33 года стали чемпионами.