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    «Аль-Иттихад» помимо Бензема договаривается с Канте

    Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте ведет переговоры с саудовским «Аль-Иттихадом». В ближайшее время представители саудовцев прилетят в Лондон для уточнения деталей.

    На следующей неделе игроком «Аль-Иттихада» должен стать Карим Бензема. Команду тренирует бывший вратарь «Динамо» Нуну Эшпириту Санту.

    • Канте в «Челси» с 2016 года.
    • Он брал с командой АПЛ, Лигу чемпионов.
    • В этом сезоне хавбек поучаствовал только в 9 матчах из-за травмы подколенного сухожилия.

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    Источник: твиттер Руди Галетти

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    04.06.2023 18:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12538

      DeStar 12 часов назад

      И еще в Ир риад этот месси перейдет
      и кроме модрича, в одной лиге буду обладатели скольких последних ЗМ?)) и модрича еще туда, и может интереснее ла лиги станет)

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      Рейтинг: +12538

      DeStar 13 часов назад

      эм, а зачем это канте)))

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      Рейтинг: +9121

      vladik12 13 часов назад

      Сейчас Европу обберут настолько, что ей придется обратить внимание на РПЛ.

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