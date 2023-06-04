«Аль-Иттихад» помимо Бензема договаривается с Канте

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте ведет переговоры с саудовским «Аль-Иттихадом». В ближайшее время представители саудовцев прилетят в Лондон для уточнения деталей.

На следующей неделе игроком «Аль-Иттихада» должен стать Карим Бензема. Команду тренирует бывший вратарь «Динамо» Нуну Эшпириту Санту.