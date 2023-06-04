«Аль-Иттихад» помимо Бензема договаривается с Канте

И еще в Ир риад этот месси перейдет
и кроме модрича, в одной лиге буду обладатели скольких последних ЗМ?)) и модрича еще туда, и может интереснее ла лиги станет)
Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте ведет переговоры с саудовским «Аль-Иттихадом». В ближайшее время представители саудовцев прилетят в Лондон для уточнения деталей.
На следующей неделе игроком «Аль-Иттихада» должен стать Карим Бензема. Команду тренирует бывший вратарь «Динамо» Нуну Эшпириту Санту.
- Канте в «Челси» с 2016 года.
- Он брал с командой АПЛ, Лигу чемпионов.
- В этом сезоне хавбек поучаствовал только в 9 матчах из-за травмы подколенного сухожилия.