«Люблю тебя»: Неймар обратился к Месси после его ухода из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на уход партнера Лионеля Месси.

«Брат, все получилось не так, как мы задумывали, но мы попробовали все. Было приятно провести с тобой эти два года.

Удачи тебе на новом этапе, будь счастлив. Люблю тебя», – написал бразилец в социальной сети.