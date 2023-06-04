«Люблю тебя»: Неймар обратился к Месси после его ухода из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на уход партнера Лионеля Месси.
«Брат, все получилось не так, как мы задумывали, но мы попробовали все. Было приятно провести с тобой эти два года.
Удачи тебе на новом этапе, будь счастлив. Люблю тебя», – написал бразилец в социальной сети.
- Месси провел в «ПСЖ» 2 сезона. Его статистика: 75 матчей, 32 гола, 35 ассистов.
- Ожидается, что на следующей неделе «Аль-Хиляль» объявит о подписании форварда. Саудовский клуб готов платить ему от 400 до 600 млн евро в год.
- В трансфере Лео также заинтересованы «Барселона» и «Интер Майами».
Источник: «Бомбардир»