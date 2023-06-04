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    • «Люблю тебя»: Неймар обратился к Месси после его ухода из «ПСЖ»

    «Люблю тебя»: Неймар обратился к Месси после его ухода из «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на уход партнера Лионеля Месси.

    «Брат, все получилось не так, как мы задумывали, но мы попробовали все. Было приятно провести с тобой эти два года.

    Удачи тебе на новом этапе, будь счастлив. Люблю тебя», – написал бразилец в социальной сети.

    • Месси провел в «ПСЖ» 2 сезона. Его статистика: 75 матчей, 32 гола, 35 ассистов.
    • Ожидается, что на следующей неделе «Аль-Хиляль» объявит о подписании форварда. Саудовский клуб готов платить ему от 400 до 600 млн евро в год.
    • В трансфере Лео также заинтересованы «Барселона» и «Интер Майами».

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.06.2023 17:19
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