Бензема в среду подпишет контракт с «Аль-Иттихадом» (Фабрицио Романо)

Будет прав, если уйдет. Уходить нужно красиво и вовремя, а не так, как Роналду.
Нападающий Карим Бензема продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде» из Саудовской Аравии. Если все пойдет по плану, двухлетний контракт будет подписан в среду, 7 июня.
«Реал» уже сообщил об уходе француза.
- У Бензема есть предложение от «Аль-Иттихада», который готов платить 100 миллионов евро за сезон.
- Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
- В сезоне-2022/23 форвард забил 30 голов и сделал 6 ассистов в 42 матчах.