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    • Бензема в среду подпишет контракт с «Аль-Иттихадом» (Фабрицио Романо)

    Бензема в среду подпишет контракт с «Аль-Иттихадом» (Фабрицио Романо)

    Нападающий Карим Бензема продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде» из Саудовской Аравии. Если все пойдет по плану, двухлетний контракт будет подписан в среду, 7 июня.

    «Реал» уже сообщил об уходе француза.

    • У Бензема есть предложение от «Аль-Иттихада», который готов платить 100 миллионов евро за сезон.
    • Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
    • В сезоне-2022/23 форвард забил 30 голов и сделал 6 ассистов в 42 матчах.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    04.06.2023 14:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20181

      Cleaner 14 часов назад

      Будет прав, если уйдет. Уходить нужно красиво и вовремя, а не так, как Роналду.

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