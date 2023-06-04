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    ⚡️ «Реал» объявил об уходе Бензема после 14 лет в клубе

    Нападающий «Реала» Карим Бензема покинет клуб по окончании сезона. Стороны не стали продлевать контракт.

    Церемония прощания с игроком, который был в Мадриде с 2009 года, намечена на 6 июня.

    • У Бензема есть предложение от саудовского «Аль-Иттихада», который готов платить 100 миллионов евро за сезон.
    • Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
    • В сезоне-2022/23 форвард забил 30 голов и сделал 6 ассистов в 42 матчах.

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    Источник: официальный сайт «Реала»

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    04.06.2023 13:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12538

      DeStar 18 часов назад

      я тут подумал
      ушел бенз, асенсио, даже диас и азар
      у реала есть вообще хотя бы 3 напада чтобы в старте выпускать?))))
      вини и родриго и все?))
      лукас васкес третий?)))

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      Рейтинг: +12699

      Вомбат > DeStar 18 часов назад

      Реал хочет купить Кейна. Тотнхэм согласен продать 30-летнего игрока за 100 млн. Проблема в том, что тот хочет продаться не в Реал, а в МЮ, чтобы не переезхать в другую страну. Позиция МЮ по этому поводу пока не известна. Если МЮ его не купит, то Кейн без потери качества заменит Бензема. Тот явно нацелился к саудитам и сезон доигрывал без огонька.

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      Рейтинг: +12538

      DeStar > Вомбат 18 часов назад

      ну молжно купить кого угодно, хоть мбаппе за 500 лямов в кредит
      только кейн за сотку это бред
      Игрок который ничего не выиграл, который имеет свой стиль игры отнюдь не универсальный

      100 лямов за 30 летнего пусть и хорошего напада?
      лучше осимхена за 100+ уж взять , потому что если даже не сильно заиграет продать можно будет
      а кейна уже не продашь потом, и времени на заиграть у него нет ,либо сразу либо на банке сидеть и зп получать как азар
      вывод - кейн не нужен
      Это еще при том ,что реалу нужен не 1 напад, а минимум 2-3 сейчас
      кейн вини и родриго - и все? на замене ни одного напада

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      Рейтинг: +94

      paketiwe > DeStar 15 часов назад

      Кейн один из самых сильных и стабильных нападающих последних 10 лет. Неправильно предъявлять, что игрок к 30 годам ничего не выигрывал, потому что он не 1 против 11 играет. А команда его вечно подаёт надежды на победы во всех соревнованиях и вечно нигде и ничего не выигрывает. Кейн-то своё дело знает. В Реале он будет, возможно, не хуже Бензема по стате.

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      Рейтинг: +12538

      DeStar > paketiwe 15 часов назад

      может, но я чисто как болела против покупки кейна за ту цену что ставит ТТХ, по мне так деньги на ветер
      Лямов 50, ок. Сотка, смешно

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      Рейтинг: +11554

      "supermax" 18 часов назад

      а после Зидана кто-то нормально завершил карьеру в Реале?

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      Рейтинг: +12538

      DeStar 18 часов назад

      не ожидал(думал останется
      мне кажется ему сейчас быстро замену нашли в чьем то лице, типа лукаку кейна или еще кго, потому он и решил все же уйти

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      Рейтинг: +158

      russkiisergei 18 часов назад

      Удачи КАРИМ!!!

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      Рейтинг: +29885

      JTherry 19 часов назад

      все топ-игроки рванули в Саудовскую Аравию - осваивать бабло нефтяных принцев..!)

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