⚡️ «Реал» объявил об уходе Бензема после 14 лет в клубе

я тут подумал
ушел бенз, асенсио, даже диас и азар
у реала есть вообще хотя бы 3 напада чтобы в старте выпускать?))))
вини и родриго и все?))
лукас васкес третий?)))
Нападающий «Реала» Карим Бензема покинет клуб по окончании сезона. Стороны не стали продлевать контракт.
Церемония прощания с игроком, который был в Мадриде с 2009 года, намечена на 6 июня.
- У Бензема есть предложение от саудовского «Аль-Иттихада», который готов платить 100 миллионов евро за сезон.
- Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
- В сезоне-2022/23 форвард забил 30 голов и сделал 6 ассистов в 42 матчах.