Фанаты тульского «Арсенала» написали открытое письмо губернатору

Болельщики тульского «Арсенала» недовольны ситуацией в клубе. Им пришлось посредством социальных сетей обратиться к губернатору Алексею Дюмину.

В «Арсенале» долги по зарплате.

Из клуба ушел основной спонсор «Ростех» – теперь он с «Балтикой».

Туляки финишировали в Первой лиге на 13-м месте.

«Алексей Геннадьевич, мы, преданные болельщики, обращаемся к Вам! В данной ситуации от лица всех, кому небезразличен «Арсенал», требуем отставки президента футбольного клуба Гурама Аджоева. Этот человек окончательно исчерпал доверие, убил веру болельщиков в команду и создал негативный фон вокруг клуба. На протяжение двух сезонов сложилась патовая ситуация с финансированием, человек не соответствует своим полномочиям и только ухудшает ситуацию», – считают фанаты.