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    • Фанаты тульского «Арсенала» написали открытое письмо губернатору

    Фанаты тульского «Арсенала» написали открытое письмо губернатору

    Болельщики тульского «Арсенала» недовольны ситуацией в клубе. Им пришлось посредством социальных сетей обратиться к губернатору Алексею Дюмину.

    • В «Арсенале» долги по зарплате.
    • Из клуба ушел основной спонсор «Ростех» – теперь он с «Балтикой».
    • Туляки финишировали в Первой лиге на 13-м месте.

    «Алексей Геннадьевич, мы, преданные болельщики, обращаемся к Вам! В данной ситуации от лица всех, кому небезразличен «Арсенал», требуем отставки президента футбольного клуба Гурама Аджоева. Этот человек окончательно исчерпал доверие, убил веру болельщиков в команду и создал негативный фон вокруг клуба. На протяжение двух сезонов сложилась патовая ситуация с финансированием, человек не соответствует своим полномочиям и только ухудшает ситуацию», – считают фанаты.

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    Источник: телеграм-канал фанатов «Арсенала»

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    04.06.2023 09:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +598

      Нуф-Нуф 19 часов назад

      Гурама Аджоева - отдать под суд! Он отпилил не по-ранжиру и теперь глумится с жиру!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      witalik 20 часов назад

      У вас в Туле и баскетбол был, и футбол был...Что поделаешь...ХОЗЯИН вашенский любит хоккей...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5562

      ААМ 21 час назад

      Жаль Тулу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      Купа Купыч 21 час назад

      Сладку ягоду рвали вместе мы, горьку ягоду я одна.

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      Рейтинг: +58

      Купа Купыч 22 часа назад

      Суровый бой ведет ледовая дружина,мы верим в мужество отчаянных парней, в хоккей играют настоящие мужчины,трус не играет в хоккей! АКМ! АКМ!

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