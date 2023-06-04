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  • Фанаты тульского «Арсенала» написали открытое письмо губернатору

Фанаты тульского «Арсенала» написали открытое письмо губернатору

4 июня 2023, 09:33
6

Болельщики тульского «Арсенала» недовольны ситуацией в клубе. Им пришлось посредством социальных сетей обратиться к губернатору Алексею Дюмину.

  • В «Арсенале» долги по зарплате.
  • Из клуба ушел основной спонсор «Ростех» – теперь он с «Балтикой».
  • Туляки финишировали в Первой лиге на 13-м месте.

«Алексей Геннадьевич, мы, преданные болельщики, обращаемся к Вам! В данной ситуации от лица всех, кому небезразличен «Арсенал», требуем отставки президента футбольного клуба Гурама Аджоева. Этот человек окончательно исчерпал доверие, убил веру болельщиков в команду и создал негативный фон вокруг клуба. На протяжение двух сезонов сложилась патовая ситуация с финансированием, человек не соответствует своим полномочиям и только ухудшает ситуацию», – считают фанаты.

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Источник: телеграм-канал фанатов «Арсенала»
Россия. Первая лига Арсенал
Комментарии (6)
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Купа Купыч
1685862695
Суровый бой ведет ледовая дружина,мы верим в мужество отчаянных парней, в хоккей играют настоящие мужчины,трус не играет в хоккей! АКМ! АКМ!
Ответить
Купа Купыч
1685865339
Сладку ягоду рвали вместе мы, горьку ягоду я одна.
Ответить
ААМ
1685865781
Жаль Тулу.
Ответить
witalik
1685869588
У вас в Туле и баскетбол был, и футбол был...Что поделаешь...ХОЗЯИН вашенский любит хоккей...
Ответить
Нуф-Нуф
1685872069
Гурама Аджоева - отдать под суд! Он отпилил не по-ранжиру и теперь глумится с жиру!
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Arhadiavol
1686728755
Так не только на клуб ему плевать, на город тоже...моя родная Тула превратилась в такое г....так обидно и жалко...
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