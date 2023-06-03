Отец Хвичи назвал команду, в которую хочет перейти игрок

Хорош. Мало кто из российского чемпа подобных высот достиг. Да по сути-то и никто...Предвкушаю как слуцкер будет хвастаться мол типа "я разглядел в парне талант."
Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал о целях грузинского футболиста.
«Цели Хвичи – выиграть Лигу чемпионов, перейти в «Реал» и играть с Грузией на международных турнирах.
Но сейчас в его голове нет мыслей о «Реале», только о «Наполи», – сказал Бадри Кварацхелия.
- Хвичу признали лучшим игроком сезона в Серии А.
- Его рыночная цена – 85 миллионов евро.