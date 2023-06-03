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    Отец Хвичи назвал команду, в которую хочет перейти игрок

    Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал о целях грузинского футболиста.

    «Цели Хвичи – выиграть Лигу чемпионов, перейти в «Реал» и играть с Грузией на международных турнирах.

    Но сейчас в его голове нет мыслей о «Реале», только о «Наполи», – сказал Бадри Кварацхелия.

    • Хвичу признали лучшим игроком сезона в Серии А.
    • Его рыночная цена – 85 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.06.2023 20:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7231

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Хорош. Мало кто из российского чемпа подобных высот достиг. Да по сути-то и никто...Предвкушаю как слуцкер будет хвастаться мол типа "я разглядел в парне талант."

      0
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      Рейтинг: +435

      ssspartak 3 часа назад

      Хвичи хорош. Но у не та же проблема, что и у норвежца Холланда: родился не в той стране. Хотя....Гаретт Бэйл сумел за Уэльс поиграть на международных турнирах. Будем посмотреть))

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      Рейтинг: +20146

      Cleaner 3 часа назад

      Неужели в московский Спартак???...)))

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      Рейтинг: +14548

      Skull_Boy 3 часа назад

      В следующем сезоне помрет, чекай

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      Рейтинг: +5115

      neveldomha 3 часа назад

      Реал тебя раздавит.

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