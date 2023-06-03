Отец Хвичи назвал команду, в которую хочет перейти игрок

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал о целях грузинского футболиста.

«Цели Хвичи – выиграть Лигу чемпионов, перейти в «Реал» и играть с Грузией на международных турнирах.

Но сейчас в его голове нет мыслей о «Реале», только о «Наполи», – сказал Бадри Кварацхелия.