Слова Месси об уходе из «ПСЖ» были удалены через несколько минут

кому это уже интересно?))))) интерсно было когда были евробаталии месси, а то что он уйдет к арабам, никому не интересно кроме него самого. удаляют, пишут.... клоуны, как будто там гостайна с ядерным оружием.... смешно уже
ESPN удалил пост со словами Лионеля Месси. Сегодня аргентинец сообщил, что уходит из «ПСЖ».
Пост был опубликован в твиттере ESPN Futbol Argentina, но спустя минут он был удален.
- Месси близок к переходу в «Аль-Хиляль». Саудовский клуб готов платить ему от 400 до 600 млн евро в год.
- В подписании Лео также заинтересованы «Барселона» и «Интер Майами».