Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Слова Месси об уходе из «ПСЖ» были удалены через несколько минут

    Слова Месси об уходе из «ПСЖ» были удалены через несколько минут

    ESPN удалил пост со словами Лионеля Месси. Сегодня аргентинец сообщил, что уходит из «ПСЖ».

    Пост был опубликован в твиттере ESPN Futbol Argentina, но спустя минут он был удален.

    • Месси близок к переходу в «Аль-Хиляль». Саудовский клуб готов платить ему от 400 до 600 млн евро в год.
    • В подписании Лео также заинтересованы «Барселона» и «Интер Майами».

    Новости по теме
    Лига 1. «ПСЖ» уступил «Клермону» с тремя экс-игроками РПЛ в последнем матче Месси и Рамоса (2:3) 2
    Фанаты «ПСЖ» освистали Месси перед его последней игрой за клуб 1
    Слова Месси после ухода из «ПСЖ» 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2023 17:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1294

      mama1991 6 часов назад

      кому это уже интересно?))))) интерсно было когда были евробаталии месси, а то что он уйдет к арабам, никому не интересно кроме него самого. удаляют, пишут.... клоуны, как будто там гостайна с ядерным оружием.... смешно уже

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 