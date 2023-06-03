«Спартак» контактировал с агентами Глебова

Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
«Спартак» работает над трансфером полузащитника «Ростова» Данила Глебова.
Спортивный директор московского клуба Пол Эшуорт общался с агентами 23-летнего футболиста.
При этом «Ростову» от «Спартака» пока никаких предложений не поступало.
- Глебов в «Ростове» с 2019 года.
- В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 38 матчах.
- Его рыночная стоимость – 7,5 млн евро.