«Спартак» контактировал с агентами Глебова

«Спартак» работает над трансфером полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

Спортивный директор московского клуба Пол Эшуорт общался с агентами 23-летнего футболиста.

При этом «Ростову» от «Спартака» пока никаких предложений не поступало.