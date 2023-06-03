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    «Спартак» контактировал с агентами Глебова

    «Спартак» работает над трансфером полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

    Спортивный директор московского клуба Пол Эшуорт общался с агентами 23-летнего футболиста.

    При этом «Ростову» от «Спартака» пока никаких предложений не поступало.

    • Глебов в «Ростове» с 2019 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 38 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7,5 млн евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.06.2023 13:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      yuthgfutyiyugqwe 10 часов назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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