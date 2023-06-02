«Урарту» с Гунько и шестью россиянами в составе сделал золотой дубль в Армении

Бывший тренер «Спартака» получил армянский паспорт...
Наконец-то свалил бесполезный. И в армию не возьмут!
«Урарту» под руководством экс-тренера «Спартака» Дмитрия Гунько досрочно выиграл чемпионат Армении. Ранее команда взяла кубок страны.
В составе «Урарту» есть шесть россиян:
- вратарь Александр Мелихов;
- полузащитник Давид Хурцидзе;
- нападающий Олег Поляков;
- нападающий Максим Майрович;
- нападающий Леон Сабуа;
- нападающий Темур Джикия.
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