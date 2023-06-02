Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Урарту» с Гунько и шестью россиянами в составе сделал золотой дубль в Армении

    «Урарту» с Гунько и шестью россиянами в составе сделал золотой дубль в Армении

    «Урарту» под руководством экс-тренера «Спартака» Дмитрия Гунько досрочно выиграл чемпионат Армении. Ранее команда взяла кубок страны.

    В составе «Урарту» есть шесть россиян:

    Новости по теме
    Бывший тренер «Спартака» получил армянский паспорт
    В «Урарту» отреагировали на новость о желании купить Захаряна для его перепродажи в «Челси» 1
    Гунько: «Если бы не порванные «кресты», Тавареша в «Спартаке» не было бы» 5
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2023 21:16
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18491

      paracetamol 51 минуту назад

      Бывший тренер «Спартака» получил армянский паспорт...
      Наконец-то свалил бесполезный. И в армию не возьмут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1173

      SLADE2019 2 часа назад

      Мои поздравления Гунько и всему клубу. Хорошей трансферной компании и удачной игры в ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1877

      Fialet 2 часа назад

      Чистые расеяне - Хурцидзе, Сабуа, Джикия...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      vaisboston 14 часов назад

      Для чего так россиян выделяют в армянской команде ?
      Почему нет такого заголовка --Зенит с семью бразильцами в составе стал чемпионом России ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      vikingus > vaisboston 13 часов назад

      Вы не понимаете, "это другое"...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 > vaisboston 13 часов назад

      вам чё всем мудакам Зенит поперёк горла стал???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +131

      vaisboston > vaisboston 13 часов назад

      Мужжжжик расслабься....
      Бавария с шестью французами в составе стала чемпионом Германии...
      Наполи всего лишь с семью итальянцами в составе стала чемпионом Италии.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 