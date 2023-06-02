Флорентин назвал стадион «Оренбурга» «кладбищем»

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин считает стадион команды кладбищем.

«В Аргентине тоже есть стадионы, расположенные как арена «Оренбурга» – не в центре города. Мне наш дом очень нравится.

Стадион «Оренбурга» – «кладбище слонов», потому что никакой топ-клуб не может нас обыграть там. Мы в команде так и говорим: «Оренбург» – «кладбище слонов», – сказал аргентинец.