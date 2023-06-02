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    Флорентин назвал стадион «Оренбурга» «кладбищем»

    Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин считает стадион команды кладбищем.

    «В Аргентине тоже есть стадионы, расположенные как арена «Оренбурга» – не в центре города. Мне наш дом очень нравится.

    Стадион «Оренбурга» – «кладбище слонов», потому что никакой топ-клуб не может нас обыграть там. Мы в команде так и говорим: «Оренбург» – «кладбище слонов», – сказал аргентинец.

    • Стадион «Газовик» построен в 2002 году.
    • Он вмещает 10 тысяч зрителей.
    • «Оренбург» перед последним туром РПЛ претендует на 7-е место.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.06.2023 20:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1560

      balam 1 час назад

      редакторам опять пять баллов

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      Рейтинг: +1941

      ScarlettOgusania 12 часов назад

      стадион в Оренбурге - пластиковое "кладбище" для костоломов((

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      Рейтинг: +1560

      balam > ScarlettOgusania 1 час назад

      кстати,в центре города приличный стадион есть.

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