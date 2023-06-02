В «Спартаке» прокомментировали обвинения Роши в адрес Соболева

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слова защитника ЦСКА Виллиана Роши о его конфликте с Александром Соболевым.

Бразилец утверждает, что форвард его провоцировал задолго до обоюдного удаления.

Также Роша заявил, что Соболев ухал в его адрес.

«Две недели прошло после нашей победы в дерби, а коллеги никак не отпустят ситуацию.

Мы сейчас сконцентрированы на «Крыльях». Комментировать фантазии Роши нет никакого смысла», – сказал Зеленов.