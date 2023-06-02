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    • В «Спартаке» прокомментировали обвинения Роши в адрес Соболева

    В «Спартаке» прокомментировали обвинения Роши в адрес Соболева

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слова защитника ЦСКА Виллиана Роши о его конфликте с Александром Соболевым.

    • Бразилец утверждает, что форвард его провоцировал задолго до обоюдного удаления.
    • Также Роша заявил, что Соболев ухал в его адрес.

    «Две недели прошло после нашей победы в дерби, а коллеги никак не отпустят ситуацию.

    Мы сейчас сконцентрированы на «Крыльях». Комментировать фантазии Роши нет никакого смысла», – сказал Зеленов.

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    Источник: «Спорт РБК»

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    02.06.2023 14:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18064

      Barmaleushka 21 час назад

      ))))))))))) Вы сейчас сконцентрированы на обхаживании "кадыка" , дабы Роше дискву впаяли .

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