В «Спартаке» прокомментировали обвинения Роши в адрес Соболева

))))))))))) Вы сейчас сконцентрированы на обхаживании "кадыка" , дабы Роше дискву впаяли .
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слова защитника ЦСКА Виллиана Роши о его конфликте с Александром Соболевым.
- Бразилец утверждает, что форвард его провоцировал задолго до обоюдного удаления.
- Также Роша заявил, что Соболев ухал в его адрес.
«Две недели прошло после нашей победы в дерби, а коллеги никак не отпустят ситуацию.
Мы сейчас сконцентрированы на «Крыльях». Комментировать фантазии Роши нет никакого смысла», – сказал Зеленов.