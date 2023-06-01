«Динамо» может возглавить 40-летний тренер «Црвены Звезды»

«Динамо» продолжает поиски нового главного тренера.

По информации «СЭ», московский клуб может назначить тренером 40-летнего серба Милоша Милоевича, который возглавляет «Црвену Звезду».

Милоевич – один из основных кандидатов на пост главного тренера «Динамо».