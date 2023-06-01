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    «Динамо» может возглавить 40-летний тренер «Црвены Звезды»

    «Динамо» продолжает поиски нового главного тренера.

    По информации «СЭ», московский клуб может назначить тренером 40-летнего серба Милоша Милоевича, который возглавляет «Црвену Звезду».

    Милоевич – один из основных кандидатов на пост главного тренера «Динамо».

    • «Црвена Звезда» в этом сезоне выиграла чемпионат и Кубок Сербии.
    • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2023 18:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2497

      моэм 2 июня, 07:00

      Хотят продолжить югославские варианты игры?....видимо Динамо решило напомнить нам времена самых смелых экспериментов , когда болтались в невесомости .

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      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 1 июня, 19:42

      мля своих на вас нет вон 101 тренер получили тренерскую лицензию

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      Рейтинг: +11684

      alex1951 1 июня, 19:27

      И чему ,этот мальчик, их научит....на те же грабли...жизнь ,видать ,не учит.
      И берут из Сербии ,братки ,так сказать ....из других европ ,уже и палкой не загонишь...

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      Рейтинг: +667

      111Hunter111 > alex1951 1 июня, 22:00

      Игроков еще в ДЮСШ не научили с мячом обращаться, а на профессиональном уровне, игроки должны ввполнять когтракт.

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