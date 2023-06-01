«Динамо» может возглавить 40-летний тренер «Црвены Звезды»

Хотят продолжить югославские варианты игры?....видимо Динамо решило напомнить нам времена самых смелых экспериментов , когда болтались в невесомости .
«Динамо» продолжает поиски нового главного тренера.
По информации «СЭ», московский клуб может назначить тренером 40-летнего серба Милоша Милоевича, который возглавляет «Црвену Звезду».
Милоевич – один из основных кандидатов на пост главного тренера «Динамо».
- «Црвена Звезда» в этом сезоне выиграла чемпионат и Кубок Сербии.
- «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ.